LIVE // Массовая акция протеста против диктатуры правящего режима Плахотнюка-Додона
(ВИДЕО) В центре Кишинева проходит протест под лозунгами «ПРОТЕСТУЕМ! НЕ ОТСТУПИМ! ОСТАНОВИМ ДИКТАТУРУ!».
Акция проходит по призыву избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе после волюнтаристского решения властей о непризнании результатов выборов в Кишиневе.
Видео: privesc.eu
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