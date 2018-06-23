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LIVE // Массовая акция протеста против диктатуры правящего режима Плахотнюка-Додона

Опубликовано : 24 июнь 2018 г. 13:44 | Просмотров: 3948 | Категория: Власть

(ВИДЕО) В центре Кишинева проходит протест под лозунгами «ПРОТЕСТУЕМ! НЕ ОТСТУПИМ! ОСТАНОВИМ ДИКТАТУРУ!».

Акция проходит по призыву избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе после волюнтаристского решения властей о непризнании результатов выборов в Кишиневе.

Видео: privesc.eu




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