Особенности полицейской «бухгалтерии» ...

(DOC) Несколько десятков тысяч граждан, пришедших 24 июня на протест против установления диктатуры Плахотнюка-Додона, по-разному были подсчитаны главой полиции и его подчиненными.

Переданная агентству OMEGA сводка Генерального инспектората полиции опровергает заявления самого начальника этой структуры Александра Пынзаря. В эфире общественного телевидения Пынзарь авторитетно заявил, что очевидное присутствие на Площади Великого национального собрания десятков тысяч человек не соответствует действительности, а его сотрудники насчитали «не более трех тысяч человек».

В свою очередь, в сводке Генерального инспектората полиции указано, что в манифестациях участвовало «около 5тысяч человек».

Особенно обращает на себя внимание, что в сводке указана точная цифра привлеченных «для обеспечения общественного порядка» полицейских. Их было - 4457 человек, включая 54 работника пограничной полиции и 35 сотрудников спецназа Департамента пенитенциарных учреждений ”Pantera”. Кроме того, были стянуты 640 сотрудников столичного комиссариата полиции, 170 сотрудников Национального инспектората расследований, 250 сотрудников спецназа ”Fulger”, 633 сотрудника Национального инспектората патрулирования, 300 курсантов Академии полиции, 600 военнослужащих войск карабинеров, 50 спасателей, 24 сотрудника уголовного розыска и 1701 сотрудник территориальных подразделений полиции.

Сам начальник полиции пока не сообщал причину разногласий со своими подчиненными, а также для чего было стягивать почти пять тысяч полицейских со всей страны, если по его подсчетам, на Площади было «всего около 3 тысяч человек».