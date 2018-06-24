Правящий режим Плахотнюка-Додона окончательно отменил результаты выборов мэра Кишинева ...

В понедельник решением Высшей судебной палаты был окончательно отклонен запрос о признании мандата избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе.

Высшая судебная палата, известная своей подконтрольностью олигарху и лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку, признала несостоявшимися досрочные местные выборы в Кишиневе, на которых одержал победу лидер оппозиционной партии Платформа DA.

Заседание длилось около шести часов. Все это время перед зданием ВСП не прекращался протест.

Выступавший перед протестующими, избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе объявил о необходимости созыва Комитета национального спасения и сообщил о сборе всех несогласных с правящим режимом в 7.30 утра, 26 июня, перед зданием Примарии Кишинева.

Ранее уже сообщалось, что 19 июня Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов и было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

21 июня решение суда первой инстанции было подтверждено и Апелляционной палатой Кишинева.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.