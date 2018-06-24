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США отмечают неприкрытый факт политического вмешательства в судебную систему Молдовы

Опубликовано : 25 июнь 2018 г. 23:40 | Просмотров: 533 | Категория: Власть

Посольство США в Молдове резко отреагировало на принятое поздним вечером окончательное решение об отмене результатов выборов мэра Кишинева.

Спустя менее часа после объявления окончательного решения Высшей судебной палаты, американская дипмиссия в Кишиневе выпустила пресс-релиз по этому поводу.

Посольство отметило, что «свободные, справедливые и прозрачные выборы являются основой любой демократии и должны соответствовать международным нормам». В этой связи в прес-релизе посольства подчеркивается, что «любые предполагаемые нарушения должны быть решены, уважая верховенство закона и демократические принципы государственного управления, включая уважение воли народа, выраженной в ходе выборов».

«Независимость судебных инстанций является ключевым принципом демократии, а сегодняшнее постановление суда укрепило общественное восприятие о политическом вмешательстве в судебную систему Республики Молдова», - отмечается в пресс-релизе посольства США в Молдове.

Трем днями ранее, попытками правящего в Молдове режима отменить результаты выборов в Кишиневе возмутился Государственный департамент США. «Священность выборов является основой любой демократии и должна соответствовать международным нормам. Мы ожидаем, что молдавские власти гарантируют прозрачный судебный процесс без политического вмешательства. В случае обнаружения каких-либо нарушений, мы настоятельно призываем все стороны обращаться к ним таким образом, чтобы уважать верховенство закона и демократические принципы правления, включая волю народа, выраженную в ходе выборов», - говорилось в сообщении, распространенном 22 июня официальным представителем Госдепартамента США Хезер Науэрт.

В понедельник, решением Высшей судебной палаты были окончательно отменены результаты выборов мэра Кишинева, а досрочные местные выборы в Кишиневе, на которых одержал победу лидер оппозиционной партии Платформа DA, признаны несостоявшимися.

Ранее уже сообщалось, что 19 июня Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов и было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

21 июня решение суда первой инстанции было подтверждено и Апелляционной палатой Кишинева.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.


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