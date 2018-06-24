Посол Евросоюза в Молдове заявил о несоблюдении Кишиневом принципов верховенства права и воли народа ...

Соблюдение Молдовой своих обязательств перед Евросоюзом поставлено под сомнение главой Делегации ЕС в Молдове Петером Михалко после решения властей Молдовы по непризнанию результатов выборов мэра Кишинева.

«Я крайне разочарован решением Высшей судебной палаты об отклонении жалобы по поводу непризнания выборов мэра Кишинева. Таким образом, воля народа, выраженная в свободных и справедливых выборах, демократические ценности, принципы верховенства права, которым Республика Молдова обязалась быть приверженной в своих отношениях с Евросюзом, не были соблюдены», - говорится в сообщении главы Делегации ЕС в Молдове Петера Михалко.

В понедельник, решением Высшей судебной палаты были окончательно отменены результаты выборов мэра Кишинева, а досрочные местные выборы в Кишиневе, на которых одержал победу лидер оппозиционной партии Платформа DA, признаны несостоявшимися.

Ранее уже сообщалось, что 19 июня Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов и было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

21 июня решение суда первой инстанции было подтверждено и Апелляционной палатой Кишинева.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.