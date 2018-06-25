LIVE // В Кишиневе начались акции гражданского неповиновения ...

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Опубликовано : 26 июнь 2018 г. 08:53 | Просмотров: 1505 | Категория: Люди

Сотни человек пришли к зданию Примарии Кишинева, протестуя против принятого накануне ночью решения правящего режима об отмене результатов выборов мэра Кишинева.

Протестующие скандируют: «Долой мафию!», «В тюрьму!», «Воры!» «Долой диктатуру!».

Власти заблокировали движение по центральному проспекту столицы еще до начала протеста.




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