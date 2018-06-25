LIVE // В Кишиневе начались акции гражданского неповиновения
Сотни человек пришли к зданию Примарии Кишинева, протестуя против принятого накануне ночью решения правящего режима об отмене результатов выборов мэра Кишинева.
Протестующие скандируют: «Долой мафию!», «В тюрьму!», «Воры!» «Долой диктатуру!».
Власти заблокировали движение по центральному проспекту столицы еще до начала протеста.
| Версия для печати
Похожие новости
ЛЮДИ
LIVE // В Кишиневе начались акции гражданского неповиновения ...Просмотров: 1505
В Кишиневе пройдет массовая акция протеста против режима, отменившего результаты выборов ...Просмотров: 2004
В центре Кишинева проходит многотысячная акция протеста ...Просмотров: 19255
Международная адвокатская структура требует прекратить преследование правозащитницы Анны Урсаки ...Просмотров: 1412
Галкин о концерте Киркорова у Додона: Филип, ты сошел с ума ...Просмотров: 84616
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО