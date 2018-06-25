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Циничное заявление Плахотнюка по поводу отмены результатов выборов

Опубликовано : 26 июнь 2018 г. 12:19 | Просмотров: 1368 | Категория: Власть, Криминал

Контролирующий молдавскую юстицию олигарх и лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк пытается всех убедить, что решение ВСП об отмене результатов выборов явлось полной неожиданностью для него.

Об этом он заявил в интервью лояльному ему изданию ”Timpul”.

По заверению Плахотнюка, «это решение о непризнании [результатов выборов] становится исключительно опасным прецедентом для всех партий, включая ДПМ. «Не исключаю, что и в ходе парламентских выборов с подобной ситуацией столкнемся даже и мы»,- заявил Плахотнюк.

Олигарх высказал недовольство по поводу давления, которому подверглись принадлежащая ему партия и правительство с целью повлиять на решение судей и признать результаты выборов мэра Кишинева. «Решение о непризнании является очень опасным и неверным. Но требовать от правительства решить проблему посредством вмешательства в акт юстиции является таким же опасным действием», - цинично подчеркнул Плахотнюк.

Известно, что судебные инстанции полностью находятся под контролем олигарха Владимира Плахотнюка, а решения принимаются посредством указаний, передаваемых через его родственника Дорина Дамира.

В Апелляционной палате Кишинева ответственным за принятие необходимых решений является ее председатель Ион Плешка, участник скандально известной «царской охоты» в заповеднике «Пэдуря Домняскэ». В Высшей судебной палате доверенным лицом Плахотнюка является ее председатель Ион Друцэ, который и вынес решение о непризнании выборов.

В понедельник, решением Высшей судебной палаты были окончательно отменены результаты выборов мэра Кишинева, а досрочные местные выборы в Кишиневе, на которых одержал победу лидер оппозиционной партии Платформа DA, признаны несостоявшимися.

Ранее уже сообщалось, что 19 июня Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов и было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

21 июня решение суда первой инстанции было подтверждено и Апелляционной палатой Кишинева.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.


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