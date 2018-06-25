За что Плахотнюк был отправлен в отставку ? ...

(DOC) Олигарх и лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк был отправлен в отставку по одним из наиболее серьезным обвинениям, которые когда-либо вменялись в вину молдавским политикам.

Это произошло 13 февраля 2013 года, когда парламент выразил вотум недоверия Владимиру Плахотнюку, занимавшему тогда должность первого вице-председателя парламента. Принятое тогда постановление парламента не было отменено, а в регистре нормативных актов фигурирует под номером 5 от 13 февраля 2013 года.

Особое внимание обращает на себя Информационная нота, являющаяся его неотъемлемой частью, без которой ни один проект постановления или закона не регистрируется в парламенте.

Согласно этому документу, решение об отставке Плахотнюка было принято законодателями в связи «с нанесенным им уроном имиджу парламента и Молдовы в целом».

«С момента назначения и до сих пор, г-ну Плахотнюку неоднократно обвинялся в наличии у него двойной идентичности, в участии в рейдерских атаках, а также в целом ряде других видах деятельности, которые наносят ущерб имиджу парламента и Молдовы в целом.

Сегодня мы находимся в условиях, когда дурная слава г-на Плахотнюка уже выходит за пределы границ Республики Молдова, очерняя таким образом не только все государственные учреждения, но и народ в целом. В условиях, когда европейская интеграция является основной целью государства, дерзкие действия г-наПлахотнюка возникает целый ряд больших вопросов со стороны наших европейских партнеров.

Учитывая, что репутация и неподкупность г-на Плахотнюка были скомпрометированы обвинениями, принесенными национальными и международными структурами, а также общественным мнением, существуют четкие предпосылки поставить вопрос о законности его нахождения в должности первого вице-председателя парламента.

Считаем, что парламент, являясь высшим представительным органом народа и единственным законодательным органом государства, не может быть возглавлен человеком, сомнительная репутация которого ставит под угрозу доверие граждан к государственным органам власти», - подчеркивается в документе, на основании которого большинство депутатов выразило недоверие Владимиру Плахотнюку.

Тогда, зная о наличии политической воли депутатов, пытаясь избежать позора, Плахотнюк в спешном порядке зарегистрировал свое заявление об отставке, которое было принято явочным порядком уже после утверждения вышеназванного постановления парламента.

Примечательно, что формулировки, с которыми Плахотнюк был отправлен в отставку сравнимы лишь формулировками, по которым с должности председателя парламента был уволен однопартиец Плахотнюка - Мариан Лупу. 25 апреля 2013 года Лупу был уволен за то, что «грубо нарушил положения Конституции и законодательства Республики Молдова, поставил под угрозу демократию и правовое государство». За такую формулировку тайным голосованием проголосовали 76 депутатов парламента.