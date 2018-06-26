Руководство Евросоюза осудило решение властей Молдовы о непризнании результатов выборов в Кишиневе ...

Верховный представитель по иностранным делам, заместитель председателя Европейского совета Федерика Могерини и Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан сделали заявление в связи с решением о признании недействительными выборов мэра Кишинева.

Как отмечается в Заявлении руководства Евросоюза, «непрозрачное решение о непризнании результатов выборов мэра Кишинева, подтвержденное Верховным судом Молдовы вечером 25 июня, лишает народ в Кишиневе своего демократически избранного мэра Андрея Настасе, который получил явное большинство в 3 июня».

«Это решение подрывает доверие молдавского народа в государственные учреждения», - подчеркнули Могерини и Хан, особо отметив, что «ни один из участников избирательного процесса не потребовал аннулирования выборов».

«Независимая судебная система, свободная от какого-либо политического давления, действующая прозрачно, а также надежные, всеобъемлющие и прозрачные выборы на всех уровнях являются столпами любой демократии. Уважение демократических ценностей и верховенства закона также лежит в основе отношений Европейского Союза с Республикой Молдова, о чем свидетельствует наше Соглашение об ассоциации», - говорится в Заявлении.

В этой связи глава европейской дипломатии и Комиссар по расширению заявили, что Евросоюз ожидает от молдавских властей гарантирования независимости судебной власти в соответствии с ее международными обязательствами, «что является одним из ключевых принципов верховенства права, важнейшего элемента демократии и давнего ожидания молдавских граждан».

Кроме того, Евросоюз рассчитывает, что «молдавские власти предпримут соответствующие меры для обеспечения уважения результатов выборов мэра Кишинева, признанных также национальными и международными наблюдателями и отражающими волю избирателей».

В понедельник, решением Высшей судебной палаты были окончательно отменены результаты выборов мэра Кишинева, а досрочные местные выборы в Кишиневе, на которых одержал победу лидер оппозиционной партии Платформа DA, признаны несостоявшимися.

Ранее уже сообщалось, что 19 июня Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов и было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

21 июня решение суда первой инстанции было подтверждено и Апелляционной палатой Кишинева.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.