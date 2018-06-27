Полиция забаррикадировала здание Примэрии Кишинева ...

(ВИДЕО) Репрессивные органы прибегли к очередному беззаконию, забаррикадировав здание Примарии Кишинева и запретив доступ в него даже муниципальным советникам.

В среду днем, спецподразделения полиции заполнил здание изнутри и закрыли все входы в него.

Об этом сообщил в соцсетях муниципальный советник Ильян Кашу, предоставив видеодоказательства происходящего.

Примечательно, что полиция прибегла к этим абсолютно противозаконным действиям, несмотря на то, что протестные акции в Кишиневе перешли в пассивную фазу, а последний протест в связи с отменой результатов выборов прошел на улицах Кишинева еще во вторник утром.

МВД, возглавляемое одним из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка - Александром Жизданом, пока не сообщало о причине своих незаконных действий.