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Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок

Опубликовано : 27 июнь 2018 г. 18:24 | Просмотров: 423 | Категория: Бизнес

Национальный авиаперевозчик Румынии TAROM отказался от ранее озвученных планов по расширению географи полетов и открытию двух новых рейсов на Кишинев.

В среду, авиакомпания TAROM объявила о переносе «возможно на осень» открытия рейса Кишинев-Тимишоара-Кишинев. Официальным мотивом стал низкий спрос.

Открытие рейса планировалось на 2 июля.

Двумя неделями ранее, эта же авиакомпания объявила об отмене заявленного на 1 июля открытия рейса Кишинев-Констанца-Кишинев.

Авиакомпания TAROM, объяснившая изменение своих планов «низким спросом», пока не сообщала, какими маркетинговыми расчетами она руководствовалась еще месяц назад, когда все оставалось в силе.


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