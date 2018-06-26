Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок ...

Национальный авиаперевозчик Румынии TAROM отказался от ранее озвученных планов по расширению географи полетов и открытию двух новых рейсов на Кишинев.

В среду, авиакомпания TAROM объявила о переносе «возможно на осень» открытия рейса Кишинев-Тимишоара-Кишинев. Официальным мотивом стал низкий спрос.

Открытие рейса планировалось на 2 июля.

Двумя неделями ранее, эта же авиакомпания объявила об отмене заявленного на 1 июля открытия рейса Кишинев-Констанца-Кишинев.

Авиакомпания TAROM, объяснившая изменение своих планов «низким спросом», пока не сообщала, какими маркетинговыми расчетами она руководствовалась еще месяц назад, когда все оставалось в силе.