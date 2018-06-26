Судья, отменившая выборы в Кишиневе, пожаловалась на реакцию народа ...

Родика Бердило, вызвавшая своим незаконным решением жесткую реакцию не только в Молдове, но и со стороны международного сообщества, потребовала в Высшем совете магистратуры принять меры по защите ее чести и достоинства.

Об этом сообщил в эфире телеканала TV8 председатель Высшего совета магистратуры Виктор Мику.

«Г-жа Бердило потребовала от Совета принять меры в связи с тем, что подверглась оскорблениям со стороны многих, в том числе, в прессе, где про нее написано в вульгарной манере, а все это посягает на ее честь достоинство. Если, к примеру, некий журналист написал свой комментарий в отношении ее личности, мы можем обратиться в Совет прессы. Заявление подано к нам. Не думаю, что вам понравится все те комментарии, что появились в публичном пространстве. Они очень жесткие», - заявил глава Высшего совета магистратуры Виктор Мику.

Судья Кишиневского суда Родика Бердило известна тем, что 19 июня приняла необоснованное судебное решение о непризнании результатов выборов мэра Кишинева. После этого беспрецедентного решения в обществе поднялась волна критики в адрес судьи, обвиненной в исполнении воли олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка. Позже, это решение было подвергнуто жесткой критике европейским и американскими властями, а в Молдове прошли массовые акции протеста.

Примечательно, что в среду Бердило написала в соцсетях, что не чувствует свою вину, «полностью отдает себе отчет в содеянном, соблюла закон и обещает продолжить в том же духе».