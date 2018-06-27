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Додон нашел «технические причины» для отмены визита в Брюссель

Опубликовано : 28 июнь 2018 г. 15:46 | Просмотров: 201 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон объяснил «техническими причинами» отмену своего визита в Брюссель.

«Ввиду технических проблем делегация Республики Молдова во главе с Президентом не смогла принять участие в Международном форуме «Кран Монтана», который начал свою работу сегодня, 28 июня, в Брюсселе», - сообщил Додон в соцсетях.

Сам Додон неоднократно заявлял ранее об этом визите, как свидетельство своей разновекторной дипломатической активности.

По мнению наблюдателей, визит был преднамеренно отменен в связи с объявлением ряда европейских чиновников и евродепутатов, что в ходе визита Додону придется выслушать немало вопросов со стороны руководства Евросоюза по поводу решения молдавских властей отменить результаты прошедших 3 июня выборов мэра Кишинева.


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