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Госдеп США настаивает на угрожающем характере действий властей Молдовы

Опубликовано : 28 июнь 2018 г. 22:06 | Просмотров: 301 | Категория: Власть

Соединенные Штаты расценивают решение о непризнании выборов мэра Кишинева, как «угрозу для демократии в Молдове» и «ущерб верховенству закона».

Об этом говорится в Заявлении Официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Менее чем за неделю, это уже второе жесткое заявление Госдепартамента США в связи с беспрецедентным решением молдавских властей о непризнании результатов выборов мэра Кишинева, в ходе которых выиграл лидер оппозиционной партии Платформа DA Андрей Нэстасе.

«Нетранспарентное решение Высшей судебной палаты Молдовы оставить в силе решения о признании недействительными выборов мэра Кишинева, состоявшихся 3 июня этого года, представляет угрозу для демократии в Молдове», - отмечается в Заявлении.

Госдеп США напоминает, что работавшие на выборах международные наблюдатели обнаружили относительно незначительные нарушения, которые не оправдывают недействительность результатов выборов. Кроме того, от самих участников в выборах не поступило ни одного сигнала, с целью аннулирования результатов выборов.

В этой связи, в Заявлении подчеркивается, что «необычное и необоснованное решение Суда препятствует выраженной в ходе выборов воле народа Молдовы и наносит ущерб уважению верховенства закона и демократических принципов в Молдове».

Официальный представитель Государственного департамента США также напомнила, что в ходе своей встречи 25 июля, Госсекретарь США обратил внимание премьер-министра Молдовы Павла Филипа, «что отличительной чертой демократического строя являются свободные и справедливые выборы, отражающие волю граждан страны без какого-либо политического вмешательства».

Шестью днями ранее, 22 июня, Госдеп США заявил по этому же вопросу, что «священность выборов является основой любой демократии и должна соответствовать международным нормам». Тогда, обратившись Заявлением, Госдеп США сообщил, что ожидает от молдавских властей гарантирования прозрачного судебного процесса без политического вмешательства.

В понедельник, решением Высшей судебной палаты были окончательно отменены результаты выборов мэра Кишинева, а досрочные местные выборы в Кишиневе, на которых одержал победу лидер оппозиционной партии Платформа DA, признаны несостоявшимися.

Ранее уже сообщалось, что 19 июня Кишиневский суд отказал в признании законности выборов мэра Кишинева и, соответственно, мандата кандидата оппозиции Андрея Нэстасе.

Решение было озвучено около 10 часов вечера судьей Центрального суда Кишинева Родикой Бердилэ в ходе закрытого заседания суда, которое длилось около 5 часов и было принято по запросу контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

21 июня решение суда первой инстанции было подтверждено и Апелляционной палатой Кишинева.

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.


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