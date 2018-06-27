МВД скрывает очередное преступление своего сотрудника ...

Очередной сотрудник полиции совершил тяжкое преступление, о котором МВД предпочитает не сообщать.

Согласно переданной агентству OMEGA полицейской сводке, 27 июня, в селе Зырнешты, Кагульского района, сотрудник полиции, предположительно в нетрезвом виде, совершил столкновение с впереди едущим транспортным средством.

Удар был настолько сильный, что в результате ДТП, водитель второго автомобиля получил тяжкие телесные повреждения, будучи транспортирован в отделение реанимации больницы города Кагул.

В сводке указывается, что полицейский ехал в населенном пункте с серьезным превышением скорости. Более того, он категорически отказался от прохождения экспертизы на наличие алкоголя в организме.

Это далеко не первый случай, когда МВД скрывает преступления, совершенные своими сотрудниками.