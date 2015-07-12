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Нацбанк считает намерения Додона деструктивными для экономики
28 декабрь 2019 г. 10:17 | Просмотров: 701
МИД России спровоцировал международный скандал с Чехией
27 декабрь 2019 г. 23:23 | Просмотров: 7 749
Власти приняли очередное решение в ущерб потребителям газа
27 декабрь 2019 г. 21:10 | Просмотров: 1 742
Ион Чебан сменил руководителя предприятия `Exdrupo`
27 декабрь 2019 г. 16:01 | Просмотров: 1 466
Додон расплатился тушенкой с журналистами 'за сотрудничество'
27 декабрь 2019 г. 15:26 | Просмотров: 976
Транспортники добились значительного повышения тарифов на междугородние перевозки
27 декабрь 2019 г. 13:08 | Просмотров: 850
В Турции вернули доступ к Википедии
27 декабрь 2019 г. 11:56 | Просмотров: 470
Партия Додона нашла голоса для утверждения столичного бюджета сразу в двух чтениях
27 декабрь 2019 г. 11:03 | Просмотров: 669
Украина и Россия больше не имеют друг к другу претензий по газу
27 декабрь 2019 г. 10:24 | Просмотров: 749
Мэр Херсона ответил на слова Путина об 'исконно русском' Причерноморье
27 декабрь 2019 г. 08:27 | Просмотров: 3 002
Ткачук: Додон и Санду приняли взятку от Плахотнюка
26 декабрь 2019 г. 19:27 | Просмотров: 15 205
Скандал в российском шоу-бизе: Пугачева потребовала бойкота Бузовой
26 декабрь 2019 г. 17:57 | Просмотров: 14 172
В Румынии мужчина погиб от взрыва петарды во рту
26 декабрь 2019 г. 17:19 | Просмотров: 977
После запуска российских поездов в Крым открыто уголовное дело
26 декабрь 2019 г. 14:45 | Просмотров: 1 057
Стояногло продлил срок проверки в прокуратурах
26 декабрь 2019 г. 12:52 | Просмотров: 673
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Додон повезет на 9 мая в Москву почетный президентский караул
26 декабрь 2019 г. 12:32 | Просмотров: 752
Дело об отравлении детей в молдавском лагере в Сергеевке передано в суд
26 декабрь 2019 г. 11:41 | Просмотров: 588
Тарифы на транспортировку газа могут быть увеличены в восемь раз
26 декабрь 2019 г. 10:58 | Просмотров: 11 667
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга пред Газпромом
26 декабрь 2019 г. 10:39 | Просмотров: 1 006
Компании Плахотнюка отказано в сносе кафе 'Гугуцэ'
26 декабрь 2019 г. 09:30 | Просмотров: 827
В Украине начато производство бумаги из опавшей листвы
25 декабрь 2019 г. 23:28 | Просмотров: 1 186
Путин обратился к личности Сталина
25 декабрь 2019 г. 20:06 | Просмотров: 1 371
Румыния отказалась выдавать Турции еще одного педагога
25 декабрь 2019 г. 12:55 | Просмотров: 788
Сотрудник фонда Навального насильно отправлен служить в армию
25 декабрь 2019 г. 11:32 | Просмотров: 825
Евросоюз напрасно беспокоился проблемой газового транзита. Додон знал все заранее
25 декабрь 2019 г. 10:32 | Просмотров: 2 557
Чубашенко: Додон – президент-клятвопреступник
25 декабрь 2019 г. 10:20 | Просмотров: 8 780
Прокурор Кишинева обвинен в организации уголовного дела для отъема бизнеса
24 декабрь 2019 г. 21:30 | Просмотров: 3 044
Додон считает себя заботливым о следующих поколениях государственным деятелем
24 декабрь 2019 г. 19:58 | Просмотров: 984
Додон раскрыл незаконную деятельность спецслужб
24 декабрь 2019 г. 19:13 | Просмотров: 4 147
ЕС назвал запуск поездов по мосту через Керченский пролив `шагом к принудительной интеграции Крыма`
24 декабрь 2019 г. 15:53 | Просмотров: 1 074
Число студентов в молдавских вузах сократилось за год почти на четыре тысячи
24 декабрь 2019 г. 14:48 | Просмотров: 846
АП оставила в силе решение об отстранении от должности Виорела Мораря
24 декабрь 2019 г. 13:04 | Просмотров: 1 456
The Week назвал `лица` 2019 года
24 декабрь 2019 г. 11:45 | Просмотров: 703
Чубашенко: Под занавес этого бурного и сумбурного года Молдова продолжает оставаться недоосвобожденной
24 декабрь 2019 г. 10:55 | Просмотров: 1 235
Новогодний аттракцион в центре столицы оказался опасным для жизни
24 декабрь 2019 г. 08:27 | Просмотров: 1 016
В России разбился истребитель пятого поколения
24 декабрь 2019 г. 08:22 | Просмотров: 1 295
Генерального прокурора призвали разобраться с махинациями основного производителя хлеба
23 декабрь 2019 г. 17:12 | Просмотров: 1 796
Ушла из жизни супруга первого президента Молдовы
23 декабрь 2019 г. 16:22 | Просмотров: 1 182
Партия Майи Санду обвинила Додона в очередном сговоре с Плахотнюком
23 декабрь 2019 г. 15:43 | Просмотров: 12 381
Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома
23 декабрь 2019 г. 13:44 | Просмотров: 2 246
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