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Афера с Кишиневским аэропортом продолжается

Афера с Кишиневским аэропортом продолжается

Задействованный в афере представитель семьи Ротшильдов Нат Ротшильд объявил об отказе своей компании в приобретении 95% доли кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd.

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нацбанк считает намерения Додона деструктивными для экономики

Нацбанк считает намерения Додона деструктивными для экономики

28 декабрь 2019 г. 10:17 | Просмотров: 701
Намерения занимающего должность президента Игоря Додона "засунуть" часть валютного резерва в экономику представляют реальную опасность для экономики Молдовы.
МИД России спровоцировал международный скандал с Чехией

МИД России спровоцировал международный скандал с Чехией

27 декабрь 2019 г. 23:23 | Просмотров: 7 749
Один из наиболее лояльных Владимиру Путину лидеров стран Евросоюза – президент Чехии Милош Земан назвал "абсолютной наглостью" недавнее заявление МИД России по поводу советского вооруженного вторжения в Чехословакию в августе 1968 года.
Власти приняли очередное решение в ущерб потребителям газа

Власти приняли очередное решение в ущерб потребителям газа

27 декабрь 2019 г. 21:10 | Просмотров: 1 742
Национальное агентство по регулированию в энергетике увеличило почти в восемь раз тариф на транспортировку природного газа дочерней компанией "Молдовагаз" – Moldovatransgaz SRL.
Ион Чебан сменил руководителя предприятия `Exdrupo`

Ион Чебан сменил руководителя предприятия `Exdrupo`

27 декабрь 2019 г. 16:01 | Просмотров: 1 466
Муниципальное предприятие “Exdrupo” временно возглавит Сергей Томицэ, ранее занимавший должность вице-директора.
Додон расплатился тушенкой с журналистами 'за сотрудничество'

Додон расплатился тушенкой с журналистами 'за сотрудничество'

27 декабрь 2019 г. 15:26 | Просмотров: 976
(ВИДЕО) Журналисты, в том числе и оппозиционных изданий, приняли участие в организованном занимающим должность президента Игорем Додоном  закрытом мероприятии "сотрудничающих".
Транспортники добились значительного повышения тарифов на междугородние перевозки

Транспортники добились значительного повышения тарифов на междугородние перевозки

27 декабрь 2019 г. 13:08 | Просмотров: 850
Для базового уровня комфорта цена составит 60 банов за километр, для повышенного – 70 банов (при прежних 48 банах).
В Турции вернули доступ к Википедии

В Турции вернули доступ к Википедии

27 декабрь 2019 г. 11:56 | Просмотров: 470
Блокировка доступа к онлайн-энциклопедии в 2017 году была признана незаконной.
Партия Додона нашла голоса для утверждения столичного бюджета сразу в двух чтениях

Партия Додона нашла голоса для утверждения столичного бюджета сразу в двух чтениях

27 декабрь 2019 г. 11:03 | Просмотров: 669
На заседании в четверг муниципальный бюджет Кишинёва был принят сразу в двух чтениях голосами 40 советников из 51.
Украина и Россия больше не имеют друг к другу претензий по газу

Украина и Россия больше не имеют друг к другу претензий по газу

27 декабрь 2019 г. 10:24 | Просмотров: 749
С 1 января 2020 года взаимные претензии между Украиной и Россией по газу будут обнулены, а арест на имущество – снят в счёт решений по судебным искам о транзите.
Мэр Херсона ответил на слова Путина об 'исконно русском' Причерноморье

Мэр Херсона ответил на слова Путина об 'исконно русском' Причерноморье

27 декабрь 2019 г. 08:27 | Просмотров: 3 002
Мэр причерноморского украинского города Херсон заявил, что исконные территории России - это "болота под Москвой".
Ткачук: Додон и Санду приняли взятку от Плахотнюка

Ткачук: Додон и Санду приняли взятку от Плахотнюка

26 декабрь 2019 г. 19:27 | Просмотров: 15 205
Незаконное введение процедуры прямых выборов президента было взяткой от Плахотнюка для Игоря Додона и Майи Санду, а сохранение незаконно введенной процедуры чревато серьезными последствиями для молдавской государственности.
Скандал в российском шоу-бизе: Пугачева потребовала бойкота Бузовой

Скандал в российском шоу-бизе: Пугачева потребовала бойкота Бузовой

26 декабрь 2019 г. 17:57 | Просмотров: 14 172
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева выступила против участия Ольги Бузовой в традиционном "Голубом огоньке", мотивируя это непристойным поведением телеведущей.
В Румынии мужчина погиб от взрыва петарды во рту

В Румынии мужчина погиб от взрыва петарды во рту

26 декабрь 2019 г. 17:19 | Просмотров: 977
Трагический случай произошел вечером 25 декабря вблизи Ясс, в селе Берчешть.
После запуска российских поездов в Крым открыто уголовное дело

После запуска российских поездов в Крым открыто уголовное дело

26 декабрь 2019 г. 14:45 | Просмотров: 1 057
25 декабря прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через госграницу Украины российской компанией “Гранд-Экспресс”.
Стояногло продлил срок проверки в прокуратурах

Стояногло продлил срок проверки в прокуратурах

26 декабрь 2019 г. 12:52 | Просмотров: 673
Генеральный прокурор Александр Стояногло распорядился продлить проверки в специализированных подразделениях прокуратуры до 10 января.
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Додон повезет на 9 мая в Москву почетный президентский караул

Додон повезет на 9 мая в Москву почетный президентский караул

26 декабрь 2019 г. 12:32 | Просмотров: 752
Занимающий должность президента РМ Игорь Додон отправится в Москву для участия в торжествах, приуроченных к 75-летию Победы 9 мая 2020 года.
Дело об отравлении детей в молдавском лагере в Сергеевке передано в суд

Дело об отравлении детей в молдавском лагере в Сергеевке передано в суд

26 декабрь 2019 г. 11:41 | Просмотров: 588
Перед судом предстанут директор и повар детского оздоровительного учреждения “Медик-2”, расположенного в посёлке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.
Тарифы на транспортировку газа могут быть увеличены в восемь раз

Тарифы на транспортировку газа могут быть увеличены в восемь раз

26 декабрь 2019 г. 10:58 | Просмотров: 11 667
С 1 января нового года тарифы на транспортировку природного газа могут вырасти сразу в восемь раз.
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга пред Газпромом

Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга пред Газпромом

26 декабрь 2019 г. 10:39 | Просмотров: 1 006
Дочерняя компания российского "Газпрома", АО "Молдовагаз" может продать часть своих активов для погашения части долга за газ, а долг Приднестровья за газ уже превышает стоимость всего предприятия.
Компании Плахотнюка отказано в сносе кафе 'Гугуцэ'

Компании Плахотнюка отказано в сносе кафе 'Гугуцэ'

26 декабрь 2019 г. 09:30 | Просмотров: 827
Примария Кишинева отозвала градостроительный сертификат, выданный компании Regata Imobiliare на проектирование многоэтажного бизнес-центра в Центральном парке Кишинева на месте кафе "Гугуцэ".
В Украине начато производство бумаги из опавшей листвы

В Украине начато производство бумаги из опавшей листвы

25 декабрь 2019 г. 23:28 | Просмотров: 1 186
(ВИДЕО) Пробная партия бумаги из опавшей листвы была изготовлена в Житомире.
Путин обратился к личности Сталина

Путин обратился к личности Сталина

25 декабрь 2019 г. 20:06 | Просмотров: 1 371
Президент России Владимир Путин считает, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран.
Румыния отказалась выдавать Турции еще одного педагога

Румыния отказалась выдавать Турции еще одного педагога

25 декабрь 2019 г. 12:55 | Просмотров: 788
Апелляционный суд Бухареста отклонил ходатайство турецких властей об экстрадиции директора сети школ Lumina Фатиха Гурсоя.
Сотрудник фонда Навального насильно отправлен служить в армию

Сотрудник фонда Навального насильно отправлен служить в армию

25 декабрь 2019 г. 11:32 | Просмотров: 825
Руслан Шаведдинов считался в московском военкомате злостным уклонистом, и после нескольких судебных разбирательств он был отправлен к месту службы – на архипелаг Новая Земля.
Евросоюз напрасно беспокоился проблемой газового транзита. Додон знал все заранее

Евросоюз напрасно беспокоился проблемой газового транзита. Додон знал все заранее

25 декабрь 2019 г. 10:32 | Просмотров: 2 557
(ВИДЕО) Пока Евросоюз был обеспокоен возможным прекращением транзита российского газа через Украину в Европу, Игорь Додон уже знал о положительном итоге договоренностей.
Чубашенко: Додон – президент-клятвопреступник

Чубашенко: Додон – президент-клятвопреступник

25 декабрь 2019 г. 10:20 | Просмотров: 8 780
Раньше все можно было сваливать на людоедский режим Плахотнюка, сегодня – больше не на кого.
Прокурор Кишинева обвинен в организации уголовного дела для отъема бизнеса

Прокурор Кишинева обвинен в организации уголовного дела для отъема бизнеса

24 декабрь 2019 г. 21:30 | Просмотров: 3 044
За нашумевшим "делом Косована" скрывается криминальный интерес прокурора Кишинева Штефана Шаптефраць и бывшего зам.главы полиции Георгия Кавкалюка.
Додон считает себя заботливым о следующих поколениях государственным деятелем

Додон считает себя заботливым о следующих поколениях государственным деятелем

24 декабрь 2019 г. 19:58 | Просмотров: 984
(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон заявил, что в отличие от лидеров партий он уже думает о следующих поколениях, а не о выборах.
Додон раскрыл незаконную деятельность спецслужб

Додон раскрыл незаконную деятельность спецслужб

24 декабрь 2019 г. 19:13 | Просмотров: 4 147
Занимающий должность президента Игорь Додон выставил в дурном свете Службу информации и безопасности, которая вынуждена была оправдываться после безответственного заявления Додона.
ЕС назвал запуск поездов по мосту через Керченский пролив `шагом к принудительной интеграции Крыма`

ЕС назвал запуск поездов по мосту через Керченский пролив `шагом к принудительной интеграции Крыма`

24 декабрь 2019 г. 15:53 | Просмотров: 1 074
В Госдуме заявили, что “никакие заявления ЕС или протесты Киева” не помешают движению поездов по мосту.
Число студентов в молдавских вузах сократилось за год почти на четыре тысячи

Число студентов в молдавских вузах сократилось за год почти на четыре тысячи

24 декабрь 2019 г. 14:48 | Просмотров: 846
На сегодняшний день по количеству студентов Молдова достигла уровня 1995/96 года.
АП оставила в силе решение об отстранении от должности Виорела Мораря

АП оставила в силе решение об отстранении от должности Виорела Мораря

24 декабрь 2019 г. 13:04 | Просмотров: 1 456
Апелляционная палата отклонила апелляцию Виорела Мораря против решения Кишинёвского суда, постановившего, что его отстранение от должности главы Антикоррупционной прокуратуры было законным.
The Week назвал `лица` 2019 года

The Week назвал `лица` 2019 года

24 декабрь 2019 г. 11:45 | Просмотров: 703
Предновогодний выпуск авторитетного американо-британского журнала The Week выходит с оригинальной обложкой, где собраны юмористические портреты наиболее популярных в уходящем году персон.
Чубашенко: Под занавес этого бурного и сумбурного года Молдова продолжает оставаться недоосвобожденной

Чубашенко: Под занавес этого бурного и сумбурного года Молдова продолжает оставаться недоосвобожденной

24 декабрь 2019 г. 10:55 | Просмотров: 1 235
Главной политической темой “2020” будут оставаться споры о том, почему все застопорилось, кто не хочет додеолигархизировать страну, как ее пытаются перезахватить, и что нужно сделать для того, чтобы граждане не были так сильно отчуждены от власти, а сама власть проводила более или менее вменяемую политику в интересах большинства.
Новогодний аттракцион в центре столицы оказался опасным для жизни

Новогодний аттракцион в центре столицы оказался опасным для жизни

24 декабрь 2019 г. 08:27 | Просмотров: 1 016
Помпезно установленная горка на центральной площади Кишинева временно закрыта после произошедшего в понедельник серьезного инцидента.
В России разбился истребитель пятого поколения

В России разбился истребитель пятого поколения

24 декабрь 2019 г. 08:22 | Просмотров: 1 295
В Хабаровском крае разбился современный истребитель Су-57.
Генерального прокурора призвали разобраться с махинациями основного производителя хлеба

Генерального прокурора призвали разобраться с махинациями основного производителя хлеба

23 декабрь 2019 г. 17:12 | Просмотров: 1 796
Махинациями на рынке хлебопродуктов, допущенные контролируемым государством АО Franzeluța, должен заняться Генпрокурор Александр Стояногло.
Ушла из жизни супруга первого президента Молдовы

Ушла из жизни супруга первого президента Молдовы

23 декабрь 2019 г. 16:22 | Просмотров: 1 182
Скончалась Джорджета Снегур, супруга первого президента Республики Молдова Мирчи Снегура.
Партия Майи Санду обвинила Додона в очередном сговоре с Плахотнюком

Партия Майи Санду обвинила Додона в очередном сговоре с Плахотнюком

23 декабрь 2019 г. 15:43 | Просмотров: 12 381
Партия PAS намерена выдвинуть вотум недоверия правительству Кику, а также обратиться в генпрокуратуру по поводу продолжающейся аферы с кишинёвским аэропортом.
Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома

Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома

23 декабрь 2019 г. 13:44 | Просмотров: 2 246
В афере с Кишиневским международным аэропортом главную роль уже играет бывший топ-менеджер российского газового концерна "Газпром" Андрей Гончаренко, который стал владельцем компании-концессионера Аэропорта.
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Что такое выходное собеседование

Что такое выходное собеседование

26 декабрь 2019 г. 16:24 | Просмотров: 87
ГородРабот.ру расскажет, что такое выходное собеседование и зачем его проводить.
Виды зимних шин: подбираем резину по сезону

Виды зимних шин: подбираем резину по сезону

24 декабрь 2019 г. 18:33 | Просмотров: 141
Ни для кого не секрет, что с наступлением календарной зимы, а именно с 1 декабря, водителям автотранспортных средств разрешается ездить на резине, предназначенной для зимних условий.
Мобильная интернет-реклама 3 главных совета по настройке

Мобильная интернет-реклама 3 главных совета по настройке

20 декабрь 2019 г. 16:32 | Просмотров: 424
Что такое мобильная реклама? Мобильная реклама представляет интернет-рекламу, распространение которой осуществляется посредством различной мобильной аппаратуры (смартфоны, также планшеты и т. д.).
ТОП-5 трендов на российском рынке труда

ТОП-5 трендов на российском рынке труда

19 декабрь 2019 г. 11:50 | Просмотров: 218
Появились новые направления, ушёл в прошлое ряд профессий. О пяти трендах на рынке труда в России расскажет ГородРабот.ру.
Необычное свидание — топ 10 идей

Необычное свидание — топ 10 идей

18 декабрь 2019 г. 09:41 | Просмотров: 142
Надоели бесцельные прогулки по улицам и паркам, посиделки в кафе? Не расстраивайтесь, все влюбленные пары проходят через этот этап. Пора внести разнообразие, изменив место ваших встреч.
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Транспортники добились значительного повышения тарифов на междугородние перевозки

Транспортники добились значительного повышения тарифов на междугородние перевозки ...

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Ион Чебан сменил руководителя предприятия `Exdrupo`

Ион Чебан сменил руководителя предприятия `Exdrupo` ...

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МИД России спровоцировал международный скандал с Чехией

МИД России спровоцировал международный скандал с Чехией

Один из наиболее лояльных Владимиру Путину лидеров стран Евросоюза – президент Чехии Милош Земан назвал
В Турции вернули доступ к Википедии

В Турции вернули доступ к Википедии

Украина и Россия больше не имеют друг к другу претензий по газу

Украина и Россия больше не имеют друг к другу претензий по газу

Мэр Херсона ответил на слова Путина об 'исконно русском' Причерноморье

Мэр Херсона ответил на слова Путина об 'исконно русском' Причерноморье

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LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

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Нацбанк считает намерения Додона деструктивными для экономики

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В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

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Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
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Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

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11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию



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