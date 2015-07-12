TOP NEWS Афера с Кишиневским аэропортом продолжается Задействованный в афере представитель семьи Ротшильдов Нат Ротшильд объявил об отказе своей компании в приобретении 95% доли кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd. Подробнее

Загрузка...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Нацбанк считает намерения Додона деструктивными для экономики 28 декабрь 2019 г. 10:17 | Просмотров: 701 Намерения занимающего должность президента Игоря Додона "засунуть" часть валютного резерва в экономику представляют реальную опасность для экономики Молдовы.

МИД России спровоцировал международный скандал с Чехией 27 декабрь 2019 г. 23:23 | Просмотров: 7 749 Один из наиболее лояльных Владимиру Путину лидеров стран Евросоюза – президент Чехии Милош Земан назвал "абсолютной наглостью" недавнее заявление МИД России по поводу советского вооруженного вторжения в Чехословакию в августе 1968 года.

Власти приняли очередное решение в ущерб потребителям газа 27 декабрь 2019 г. 21:10 | Просмотров: 1 742 Национальное агентство по регулированию в энергетике увеличило почти в восемь раз тариф на транспортировку природного газа дочерней компанией "Молдовагаз" – Moldovatransgaz SRL.

Ион Чебан сменил руководителя предприятия `Exdrupo` 27 декабрь 2019 г. 16:01 | Просмотров: 1 466 Муниципальное предприятие “Exdrupo” временно возглавит Сергей Томицэ, ранее занимавший должность вице-директора.

Додон расплатился тушенкой с журналистами 'за сотрудничество' 27 декабрь 2019 г. 15:26 | Просмотров: 976 (ВИДЕО) Журналисты, в том числе и оппозиционных изданий, приняли участие в организованном занимающим должность президента Игорем Додоном закрытом мероприятии "сотрудничающих".

Транспортники добились значительного повышения тарифов на междугородние перевозки 27 декабрь 2019 г. 13:08 | Просмотров: 850 Для базового уровня комфорта цена составит 60 банов за километр, для повышенного – 70 банов (при прежних 48 банах).

В Турции вернули доступ к Википедии 27 декабрь 2019 г. 11:56 | Просмотров: 470 Блокировка доступа к онлайн-энциклопедии в 2017 году была признана незаконной.

Партия Додона нашла голоса для утверждения столичного бюджета сразу в двух чтениях 27 декабрь 2019 г. 11:03 | Просмотров: 669 На заседании в четверг муниципальный бюджет Кишинёва был принят сразу в двух чтениях голосами 40 советников из 51.

Украина и Россия больше не имеют друг к другу претензий по газу 27 декабрь 2019 г. 10:24 | Просмотров: 749 С 1 января 2020 года взаимные претензии между Украиной и Россией по газу будут обнулены, а арест на имущество – снят в счёт решений по судебным искам о транзите.

Мэр Херсона ответил на слова Путина об 'исконно русском' Причерноморье 27 декабрь 2019 г. 08:27 | Просмотров: 3 002 Мэр причерноморского украинского города Херсон заявил, что исконные территории России - это "болота под Москвой".

Ткачук: Додон и Санду приняли взятку от Плахотнюка 26 декабрь 2019 г. 19:27 | Просмотров: 15 205 Незаконное введение процедуры прямых выборов президента было взяткой от Плахотнюка для Игоря Додона и Майи Санду, а сохранение незаконно введенной процедуры чревато серьезными последствиями для молдавской государственности.

Скандал в российском шоу-бизе: Пугачева потребовала бойкота Бузовой 26 декабрь 2019 г. 17:57 | Просмотров: 14 172 Примадонна российской эстрады Алла Пугачева выступила против участия Ольги Бузовой в традиционном "Голубом огоньке", мотивируя это непристойным поведением телеведущей.

В Румынии мужчина погиб от взрыва петарды во рту 26 декабрь 2019 г. 17:19 | Просмотров: 977 Трагический случай произошел вечером 25 декабря вблизи Ясс, в селе Берчешть.

После запуска российских поездов в Крым открыто уголовное дело 26 декабрь 2019 г. 14:45 | Просмотров: 1 057 25 декабря прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через госграницу Украины российской компанией “Гранд-Экспресс”.

Стояногло продлил срок проверки в прокуратурах 26 декабрь 2019 г. 12:52 | Просмотров: 673 Генеральный прокурор Александр Стояногло распорядился продлить проверки в специализированных подразделениях прокуратуры до 10 января.

Загрузка...

Додон повезет на 9 мая в Москву почетный президентский караул 26 декабрь 2019 г. 12:32 | Просмотров: 752 Занимающий должность президента РМ Игорь Додон отправится в Москву для участия в торжествах, приуроченных к 75-летию Победы 9 мая 2020 года.

Дело об отравлении детей в молдавском лагере в Сергеевке передано в суд 26 декабрь 2019 г. 11:41 | Просмотров: 588 Перед судом предстанут директор и повар детского оздоровительного учреждения “Медик-2”, расположенного в посёлке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Тарифы на транспортировку газа могут быть увеличены в восемь раз 26 декабрь 2019 г. 10:58 | Просмотров: 11 667 С 1 января нового года тарифы на транспортировку природного газа могут вырасти сразу в восемь раз.

Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга пред Газпромом 26 декабрь 2019 г. 10:39 | Просмотров: 1 006 Дочерняя компания российского "Газпрома", АО "Молдовагаз" может продать часть своих активов для погашения части долга за газ, а долг Приднестровья за газ уже превышает стоимость всего предприятия.

Компании Плахотнюка отказано в сносе кафе 'Гугуцэ' 26 декабрь 2019 г. 09:30 | Просмотров: 827 Примария Кишинева отозвала градостроительный сертификат, выданный компании Regata Imobiliare на проектирование многоэтажного бизнес-центра в Центральном парке Кишинева на месте кафе "Гугуцэ".

В Украине начато производство бумаги из опавшей листвы 25 декабрь 2019 г. 23:28 | Просмотров: 1 186 (ВИДЕО) Пробная партия бумаги из опавшей листвы была изготовлена в Житомире.

Путин обратился к личности Сталина 25 декабрь 2019 г. 20:06 | Просмотров: 1 371 Президент России Владимир Путин считает, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран.

Румыния отказалась выдавать Турции еще одного педагога 25 декабрь 2019 г. 12:55 | Просмотров: 788 Апелляционный суд Бухареста отклонил ходатайство турецких властей об экстрадиции директора сети школ Lumina Фатиха Гурсоя.

Сотрудник фонда Навального насильно отправлен служить в армию 25 декабрь 2019 г. 11:32 | Просмотров: 825 Руслан Шаведдинов считался в московском военкомате злостным уклонистом, и после нескольких судебных разбирательств он был отправлен к месту службы – на архипелаг Новая Земля.

Евросоюз напрасно беспокоился проблемой газового транзита. Додон знал все заранее 25 декабрь 2019 г. 10:32 | Просмотров: 2 557 (ВИДЕО) Пока Евросоюз был обеспокоен возможным прекращением транзита российского газа через Украину в Европу, Игорь Додон уже знал о положительном итоге договоренностей.

Чубашенко: Додон – президент-клятвопреступник 25 декабрь 2019 г. 10:20 | Просмотров: 8 780 Раньше все можно было сваливать на людоедский режим Плахотнюка, сегодня – больше не на кого.

Прокурор Кишинева обвинен в организации уголовного дела для отъема бизнеса 24 декабрь 2019 г. 21:30 | Просмотров: 3 044 За нашумевшим "делом Косована" скрывается криминальный интерес прокурора Кишинева Штефана Шаптефраць и бывшего зам.главы полиции Георгия Кавкалюка.

Додон считает себя заботливым о следующих поколениях государственным деятелем 24 декабрь 2019 г. 19:58 | Просмотров: 984 (ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон заявил, что в отличие от лидеров партий он уже думает о следующих поколениях, а не о выборах.

Додон раскрыл незаконную деятельность спецслужб 24 декабрь 2019 г. 19:13 | Просмотров: 4 147 Занимающий должность президента Игорь Додон выставил в дурном свете Службу информации и безопасности, которая вынуждена была оправдываться после безответственного заявления Додона.

ЕС назвал запуск поездов по мосту через Керченский пролив `шагом к принудительной интеграции Крыма` 24 декабрь 2019 г. 15:53 | Просмотров: 1 074 В Госдуме заявили, что “никакие заявления ЕС или протесты Киева” не помешают движению поездов по мосту.

Число студентов в молдавских вузах сократилось за год почти на четыре тысячи 24 декабрь 2019 г. 14:48 | Просмотров: 846 На сегодняшний день по количеству студентов Молдова достигла уровня 1995/96 года.

АП оставила в силе решение об отстранении от должности Виорела Мораря 24 декабрь 2019 г. 13:04 | Просмотров: 1 456 Апелляционная палата отклонила апелляцию Виорела Мораря против решения Кишинёвского суда, постановившего, что его отстранение от должности главы Антикоррупционной прокуратуры было законным.

The Week назвал `лица` 2019 года 24 декабрь 2019 г. 11:45 | Просмотров: 703 Предновогодний выпуск авторитетного американо-британского журнала The Week выходит с оригинальной обложкой, где собраны юмористические портреты наиболее популярных в уходящем году персон.

Чубашенко: Под занавес этого бурного и сумбурного года Молдова продолжает оставаться недоосвобожденной 24 декабрь 2019 г. 10:55 | Просмотров: 1 235 Главной политической темой “2020” будут оставаться споры о том, почему все застопорилось, кто не хочет додеолигархизировать страну, как ее пытаются перезахватить, и что нужно сделать для того, чтобы граждане не были так сильно отчуждены от власти, а сама власть проводила более или менее вменяемую политику в интересах большинства.

Новогодний аттракцион в центре столицы оказался опасным для жизни 24 декабрь 2019 г. 08:27 | Просмотров: 1 016 Помпезно установленная горка на центральной площади Кишинева временно закрыта после произошедшего в понедельник серьезного инцидента.

В России разбился истребитель пятого поколения 24 декабрь 2019 г. 08:22 | Просмотров: 1 295 В Хабаровском крае разбился современный истребитель Су-57.

Генерального прокурора призвали разобраться с махинациями основного производителя хлеба 23 декабрь 2019 г. 17:12 | Просмотров: 1 796 Махинациями на рынке хлебопродуктов, допущенные контролируемым государством АО Franzeluța, должен заняться Генпрокурор Александр Стояногло.

Ушла из жизни супруга первого президента Молдовы 23 декабрь 2019 г. 16:22 | Просмотров: 1 182 Скончалась Джорджета Снегур, супруга первого президента Республики Молдова Мирчи Снегура.

Партия Майи Санду обвинила Додона в очередном сговоре с Плахотнюком 23 декабрь 2019 г. 15:43 | Просмотров: 12 381 Партия PAS намерена выдвинуть вотум недоверия правительству Кику, а также обратиться в генпрокуратуру по поводу продолжающейся аферы с кишинёвским аэропортом.

Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома 23 декабрь 2019 г. 13:44 | Просмотров: 2 246 В афере с Кишиневским международным аэропортом главную роль уже играет бывший топ-менеджер российского газового концерна "Газпром" Андрей Гончаренко, который стал владельцем компании-концессионера Аэропорта.

PROMO

Что такое выходное собеседование 26 декабрь 2019 г. 16:24 | Просмотров: 87 ГородРабот.ру расскажет, что такое выходное собеседование и зачем его проводить.

Виды зимних шин: подбираем резину по сезону 24 декабрь 2019 г. 18:33 | Просмотров: 141 Ни для кого не секрет, что с наступлением календарной зимы, а именно с 1 декабря, водителям автотранспортных средств разрешается ездить на резине, предназначенной для зимних условий.

Мобильная интернет-реклама 3 главных совета по настройке 20 декабрь 2019 г. 16:32 | Просмотров: 424 Что такое мобильная реклама? Мобильная реклама представляет интернет-рекламу, распространение которой осуществляется посредством различной мобильной аппаратуры (смартфоны, также планшеты и т. д.).

ТОП-5 трендов на российском рынке труда 19 декабрь 2019 г. 11:50 | Просмотров: 218 Появились новые направления, ушёл в прошлое ряд профессий. О пяти трендах на рынке труда в России расскажет ГородРабот.ру.

Необычное свидание — топ 10 идей 18 декабрь 2019 г. 09:41 | Просмотров: 142 Надоели бесцельные прогулки по улицам и паркам, посиделки в кафе? Не расстраивайтесь, все влюбленные пары проходят через этот этап. Пора внести разнообразие, изменив место ваших встреч.

NO COMMENT

Загрузка...

МИР

МИД России спровоцировал международный скандал с Чехией Один из наиболее лояльных Владимиру Путину лидеров стран Евросоюза – президент Чехии Милош Земан назвал