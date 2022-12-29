Основатель Платформы DA Андрей Нэстасе исключен из партии ...

Большинство муниципальных советников от партии Платформа DA, включая ее основателя Андрея Нэстасе, исключены из партии после голосования за сомнительные земельные сделки.

Об этом сообщил председатель партии Дину Плынгэу после прошедшего во вторник голосования в Кишиневском муниципальном совете, отметив, что утвержденные Зональные урбанистические планы являются "чрезвычайно сомнительными".

Партия не только заявила об отзыве политической поддержки своим избранникам, но и потребовала вмешательства правоохранительных органов после этого голосования, в котором участвовали 26 из 51 советников.

"Голоса, отданные сегодня (во вторник – Ред.) теперь уже бывшими коллегами-муниципальными советниками не выражают позиции партии. Партия дистанцируется от муниципальных советников, от их заявлений, от их голосов и требует от них сложить мандаты советников", - заявил Плынгэу.

Из 10 советников от Платформы DA, лишь двое отказались голосовать по этим земельным вопросам.

Сам Нэстасе пока никак не прокомментировал решение об исключении его из партии.