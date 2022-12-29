Конгресс США встретил овациями выступление Зеленского

Владимир Зеленский благодарил США за помощь и призвал и в дальнейшем действовать против агрессии России совместно.

Он сказал, что Украина уже одержала победы над Россией на поле боя и продолжит одерживать такие же победы, учитывая большую поддержку украинских друзей и партнеров, прежде всего - Соединенных Штатов.

"Это битва не только за территорию, за ту или иную часть Европы. Битва идет не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любой другой страны, которую Россия пытается завоевать, - сказал Зеленский. - Эта борьба определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки..., определит, будет ли это демократия для украинцев, для американцев, для всех".

"Украина никогда не просила американских солдат воевать на нашей земле вместо нас. Уверяю вас, что украинские солдаты способны сами прекрасно управлять американскими танками и самолетами", - заверил Владимир Зеленский законодателей США.

Он подчеркнул, что нынешняя американская помощь Украине - это не благотворительность, а «инвестиции в глобальную безопасность и демократию». Зеленский также сказал, что украинский народ хочет мира, но справедливого мира, а "справедливый мир - это суверенитет и территориальная целостность Украины".

"На Рождество у миллионов украинцев, возможно, не будет света и воды", предположил Зеленский, но украинцы не собираются жаловаться, они намерены, с достоинством и честью, продолжить бороться.

Зеленский подарил руководству Конгресса украинский национальный флаг - подарок от украинских бойцов, защищающих Бахмут.

"Этот флаг - символ нашей победы в этой войне. Мы держимся, мы сражаемся и мы победим, потому что мы едины: Украина, Америка и весь свободный мир", - сказал в заключение Зеленский.

Владимир Зеленский выступил в Конгрессе после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Его визит в США стал первым визитом за пределы Украины с начала военной агрессии России.