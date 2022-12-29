Рогозин ранен при обстреле Донецка

Бывший глава российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин получил многочисленные ранения в результате обстрела Донецка.

Как сообщает ТАСС, Рогозин находился в ресторане "Шеш-Беш", где он отмечал свой день рождения.

Телегам-канал Baza сообщает, что в результате обстрела, Рогозин получил осколочные ранения в голову, ягодицы и левое бедро.

В свою очередь, советник Рогозина сообщает лишь о ранении в спину и о последующей госпитализации Рогозина.

Бывший глава "Роскосмоса" возглавляет группу российских военных советников "Царские волки" и проживал в обстрелянной гостинице на окраине аннексированного Россией Донецка.