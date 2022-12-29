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Евросоюз призвал Молдову разрешить однополые браки

Опубликовано : 23 декабрь 2022 г. 17:33 | Просмотров: 1 613 | Категория: Власть

Конституция Молдовы стала препятствием для вступления Молдовы в Евросоюз.

Европарламент утвердил Годовой Отчет о внедрении Соглашения об ассоциации Республика Молдова-ЕС.

Текст документа был опубликован в Официальном журнале ЕС 16 декабря.

В документе содержится целый ряд условий дальнейшего сотрудничества Молдовы с Евросоюзом.

Согласно документу,  Европарламент призвал Молдову "отменить конституционный запрет однополых браков, введенный в 1994 году и установить меры по борьбе с дискриминацией представителей LGBTI".

Власти Молдовы пока ничего не сообщали о подобном условии со стороны европейских структур. Примечательно, что однополые браки не разрешены даже в большинстве стран-членов ЕС.

Согласно ст.48 (2) Конституции Молдовы, "семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию мужчины и женщины, на их равноправии и на праве и обязанности родителей растить, воспитывать и обучать детей".


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