Евросоюз призвал Молдову разрешить однополые браки
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Конституция Молдовы стала препятствием для вступления Молдовы в Евросоюз.
Европарламент утвердил Годовой Отчет о внедрении Соглашения об ассоциации Республика Молдова-ЕС.
Текст документа был опубликован в Официальном журнале ЕС 16 декабря.
В документе содержится целый ряд условий дальнейшего сотрудничества Молдовы с Евросоюзом.
Согласно документу, Европарламент призвал Молдову "отменить конституционный запрет однополых браков, введенный в 1994 году и установить меры по борьбе с дискриминацией представителей LGBTI".
Власти Молдовы пока ничего не сообщали о подобном условии со стороны европейских структур. Примечательно, что однополые браки не разрешены даже в большинстве стран-членов ЕС.
Согласно ст.48 (2) Конституции Молдовы, "семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию мужчины и женщины, на их равноправии и на праве и обязанности родителей растить, воспитывать и обучать детей".
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