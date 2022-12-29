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Санду может поддержать Чебана на выборах в Кишиневе – Чубашенко

Опубликовано : 23 декабрь 2022 г. 23:23 | Просмотров: 1 414 | Категория: Аналитика сети

Посредником в договоренностях между партиями Майи Санду и Иона Чебана на выборах мэра Кишинева может стать посол США.

Об этом написал известный публицист Дмитрий Чубашенко, комментируя один из возможных сценариев на предстоящих выборах мэра Кишинева.

Поддержит ли PAS кандидатуру Чебана на выборах генпримара?

На первый взгляд, этот вопрос выглядит абсурдным, но на самом деле, партии PAS президентки Майи Санду есть смысл подумать над таким шагом.

На сегодня рейтинги действующего генерального примара Иона Чебана в Кишиневе так высоки, что его переизбрание на этот пост на местных выборах в следующем году выглядит легкой электоральной прогулкой. Но есть ряд подводных камней, о которые Чебан может споткнуться.

На прошлых выборах в 2019 году Чебан выиграл, как кандидат от Партии социалистов в острой борьбе с соперником от правых сил в условиях, когда между ПСРМ и блоком ACUM, которые тогда состояли в коалиции на национальном уровне, был заключен и «пакт о ненападении» на местных выборах. Это было важнейшим фактором, который позволил кандидату от левых сил впервые в истории выборов в Кишиневе победить с небольшим перевесом кандидата от правых сил.

В представлении многих кишиневцев Чебан еще остается как бы представителем и левых сил, пусть и бывшим, но все еще как бы коммунистом и социалистом. Реальность другая — Чебан объявил себя проевропейцем, то есть перешел в ту категорию политиков, которые в представлении большинства избирателей считаются правыми или правоцентристами. Эта реальность будет постепенно доходить до сознания все большего числа кишиневцев, особенно если ее начнут разъяснять людям бывшие коллеги Чебана по ПКРМ и ПСРМ.

Голосование на выборах в Кишиневе всегда носило геополитический характер. Нет никаких причин полагать, что и на следующих выборах будет по-другому. Можно уложить в городе сколько угодно тротуарной плитки, но важнейшим мотивом для голосования кишиневцев останется геополитика. Это означает, что во второй тур выборов все равно выйдут условно «правый» и условно «левый» кандидат.

Если своих кандидатов в генпримары одновременно выдвинут ПСРМ и Партия Шора — это большой риск для Чебана. Они могут отобрать у него слева столько голосов, что это не позволит ему выйти во второй тур, в который кандидат от PAS, собрав основной урожай на правом фланге, выходит по умолчанию. Если, конечно, «желтые» Центральная избирательная комиссия, силовые ведомства, прокуратура и суды вообще позволят кандидатам от ПСРМ и ПШ зарегистрироваться для участия в выборах.

PAS стоит перед дилеммой — разрешить ли участвовать в выборах кандидатам от ПСРМ и ПШ в качестве спойлеров для Чебана, который сегодня считается главным соперником PAS, или позволить Чебану пойти на выборы без конкурентов слева, что автоматически выводит его во второй тур, в котором он может выиграть у кандидата от PAS. Но это уже будет соперничество кандидатов одного, проевропейского, вида.

Идеальным вариантом для проевропейских сил — и партии Санду PAS, и партии MAN Чебана - было бы договориться между собой.

Медиатором между ними мог бы выступить посол США, у которого прекрасные отношения и с одними, и с другими. Если PAS поддержит кандидатуру Чебана, его победа с первого тура будет гарантирована, а общее дело евроинтеграции получит сильный толчок. Как сказал бы американский посол, это стратегия Win-Win.


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