В нелегальном доме престарелых в России сгорели заживо более 20 человек
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При тушении пожара и разборе завалов на месте нелегального приюта в Кемерово обнаружены тела 22 человек.
"По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки ещё двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Ещё шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжёлом состоянии", - говорится в заявлении Следственного комитета России.
Следователи уже задержали собственницу здания и организатора нелегального дома для престарелых.
Пожар произошел в ночь на 24 декабря. Первоначально сообщалось о 20 погибших.
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