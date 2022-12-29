В нелегальном доме престарелых в России сгорели заживо более 20 человек

При тушении пожара и разборе завалов на месте нелегального приюта в Кемерово обнаружены тела 22 человек.

"По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки ещё двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Ещё шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжёлом состоянии", - говорится в заявлении Следственного комитета России.

Следователи уже задержали собственницу здания и организатора нелегального дома для престарелых.

Пожар произошел в ночь на 24 декабря. Первоначально сообщалось о 20 погибших.