(ВИДЕО) Российский Нобелевский лауреат Муратов передал более 100 миллионов долларов детям из Украины и Африки

Медаль лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова была продана за 103,5 миллиона долларов, которые были переданы UNICEF для оказания помощи нуждающимся детям.

Российский журналист Дмитрий Муратов заявил в эфире видеоблога Алексея Венедиктова, что это было решение редакции возглавляемой им оппозиционной газетвы "Новая газета".

"100 процентов средств, до последнего цента, были сразу же перечислены на счет UNICEF. UNICEF распределил уже 70 миллионов долларов в пользу украинских летей-беженцев. Это лечение, обучение, жизнь детей в эвакуации, это 150 тысяч прививок. К сожалению, никаких этих денег, естественно, не хватит. Потому что, беда гигантская", - заявил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Он отметил, что в связи с продолжающейся войной России против Украины потоки беженцев, включая детей, будет расти.

"Я думаю, что одно из основных прав человека – это право ребенка спать на своей подушке, со своим медведем од одеялом. Это право нарушено", - подчеркнул Муратов, говоря о войне в Украине.

Российский журналист привел данные ООН о жертвах среди детей в Украине, согласно которым от российских бомбардировок уже убито более 450 детей, что сравнимо с полным уничтожением двух детсадов. "Еще почти 900 детей ранены. Это значит, что еще 4 детских сада искалечено", - заявил Дмитрий Муратов.

Нобелевский лауреат также рассказа, что еще 30 миллионов долларов от вырученной за Медаль суммы пошли на помощь голодающим детям Африки.

Главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году.

Позже, по решению редакции газеты, полученная им Медаль была продана на аукционе Heritage Auctions за 103,5 миллиона долларов.

Денежную часть премии Муратов сразу перечислил благотворительным организациям.