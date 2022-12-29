Экологическая катастрофа на Днестре ...

В верхнем течении Днестра, на территории Украины, произошло серьезное загрязнение реки нефтепродуктами.

Как сообщила в соцсетях глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук, 24 декабря было зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области.

В результате обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в г. Галич. Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз.

Чиновник сообщила, что компетентные службы контролируют ситуацию, "проводится изучение участка реки по возможности установки боновых заграждений".

Власти Молдовы пока ничего не сообщали об угрозе состоянию реки Днестр в его более низком течении.

Днестр является основным источником питьевой воды для большей части населения Молдовы, включая жителей Кишинева.