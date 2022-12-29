Украина намерена вернуть себе Крым силой и дипломатией

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "LIGA.net".

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - отметил Буданов.

Начальник военной разведки добавил, что в этой связи его не интересуют мнения людей, "не отражающих позицию украинского народа".

На вопрос, куда бы он посоветовал поехать на море в отпуск летом 2023 года, Буданов ответил: "Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов".

Он также напомнил, что Украина является международно признанным государством в границах 1991 года, а кто с этим не согласен, тот не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН.