(ФОТО) Майя Санду продолжает участвовать в партийных мероприятиях правящей партии
|
В нарушение закона, президент Майя Санду продолжает участвовать в партийных мероприятиях партии PAS, которую она официально покинула после вступления в должность президента.
О том, что Санду участвовала в понедельник в сугубо партийном мероприятии, сообщила в соцсетях депутат правящей партии Марчела Адам.
Она уточнила, что речь идет о заседании Национального политического совета престарелых партии PAS. Депутат сообщила, что в заседании приняли участие "президент страны Майя Санду, председатель парламента и председатель PAS Игорь Гросу, коллеги-депутаты и члены территориальных организаций Организации престарелых партии PAS".
Майя Санду не является членом партии, а ее участие в партийных мероприятиях является нарушением закона.
Сообщить о ошибке |
Похожие новости
ВЛАСТЬ
Майя Санду опровергла заявления своего директора спецслужбы ...Просмотров: 1 072
Гражданам Молдовы запрещается бесплатный въезд в Румынию ...Просмотров: 1 278
Партия Майи Санду не контролирует заявления своего депутата ...Просмотров: 1 655
(ФОТО) Майя Санду продолжает участвовать в партийных мероприятиях правящей партии ...Просмотров: 974
Экологическая катастрофа на Днестре ...Просмотров: 1 554
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ