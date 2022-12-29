(ФОТО) Майя Санду продолжает участвовать в партийных мероприятиях правящей партии ...

В нарушение закона, президент Майя Санду продолжает участвовать в партийных мероприятиях партии PAS, которую она официально покинула после вступления в должность президента.

О том, что Санду участвовала в понедельник в сугубо партийном мероприятии, сообщила в соцсетях депутат правящей партии Марчела Адам.

Она уточнила, что речь идет о заседании Национального политического совета престарелых партии PAS. Депутат сообщила, что в заседании приняли участие "президент страны Майя Санду, председатель парламента и председатель PAS Игорь Гросу, коллеги-депутаты и члены территориальных организаций Организации престарелых партии PAS".

Майя Санду не является членом партии, а ее участие в партийных мероприятиях является нарушением закона.