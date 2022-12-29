Партия Майи Санду не контролирует заявления своего депутата ...

Заявления одного из лидеров правящей партии PAS, депутата Оазу Нантоя о необходимости исключения Приднестровья из процесса переговоров по приднестровскому урегулирования якобы "не были согласованы" в партии.

Об этом заявила журналистам пресс-секретарь правящей партии Адриана Влас.

Нантой сделал свое заявление 23 декабря, в эфире телеканала TVR Moldova.

"Я не считаю, что так называемый приднестровский конфликт должен решаться на основе диалога с Тирасполем. Кишинев, вместе с партнерами, должен разработать план и положить его на стол. Те, кто его примут, возможно, будут прощены. Кто не примет, должны будут уехать. Мы не должны играться в переговоры. Потому что, этот режим не имеет права на существование", - заявил депутат правящей партии PAS Оазу Нантой.

В свою очередь, пресс-секретарь партии PAS сообщила журналистам, что "заявления Оазу Нантоя не были согласованы в партии". "Кишинев намерен добиваться реинтеграции страны дипломатическим путем и посредством диалога", - добавила Адриана Влас.

Оазу Нантой является членом парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и правопорядку. До приход в партию PAS Майи Санду, он был активным членом пропагандистских и предвыборных кампаний Демпартии, ЛДПМ Владимира Филата, а также партии Юрия Лянкэ.