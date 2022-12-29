Путин ввел эмбарго в ответ на установление потолка цен на российскую нефть ...

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенный некоторыми странами механизм потолка цен на российскую нефть.

Указом запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены".

Этот запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

С 5 декабря, ряд западных стран, а также члены "Большой семерки" установили режим ограничения предельной цены на поставки нефти из России. Предельная цена установлена в размере 60 долларов.

Потолок цен был одобрен странами "Большой семерки" (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Евросоюзом и Австралией.