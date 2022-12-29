Гражданам Молдовы запрещается бесплатный въезд в Румынию
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Введенный в 1990 году, после "цветочных мостов", свободный и безвизовый режим въезда граждан Молдовы в Румынию будет заменен на возможность въезда на основании специальной визы стоимостью 7 евро.
Как сообщает румынское издание Realitatea, c ноября 2023 года, Евросоюз вводит специальный визовый режим для въезда на его территорию граждан из других стран, включая Молдову.
Эта мера распространится на всех граждан Молдовы в возрасте от 18 до 70 лет.
По мнению Европейской комиссии, такая мера направлена на укрепление европейских границ.
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