Россия не намерена выводить свои войска из Украины ...

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что Россия не будет вести переговоры ни с кем на основе «формулы мира» Зеленского, которая предусматривает вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение пленных, энергетическую безопасность. Всего, "формула мира" состоит из 10 условий.

По мнению Лаврова, эта формула является "иллюзорной", а на таких условиях Владимир Зеленский "при помощи Запада" хочет добиться вывода российских войск.

"Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки с повинной в международные трибуналы и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем", - отметил Лавров.

Предложенная в ноябре "формула мира" Владимира Зеленского предусматривает 10 позиций:

Радиационная и ядерная безопасность Продовольственная безопасность Энергетическая безопасность Освобождение всех пленных и депортированных Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка Выведение российских войск и прекращение боевых действий Справедливость Экоцид, потребность немедленной защиты природы Недопущение эскалации Фиксация окончания войны

24 февраля, Россия вторглась на территорию Украины, оккупировав, по разным данным, порядка 20% территории Украины.