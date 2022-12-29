Украина вновь подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны России ...

По данным Офиса президента Украины, россияне выпустили по Украине более 100 ракет наземного, воздушного и морского базирования.

Львов был обесточен на 90%, Киев - на 40%, часть Одесской области также была обесточена.

Министерство энергетики сообщило о повреждении ряда энергетических объектов.

"К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах", – сообщил в соцсетях министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Во время обстрелов была временно приостановлен деятельность погранпереходов на молдо-украинской границе.