Умер «Король футбола» Пеле
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Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле скончался в возрасте 82 лет.
Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) умер в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.
О смерти Пеле сообщила в соцсетях его дочь Кели Насименту.
"Мы стали теми, кто мы есть, благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром", - написала она в Instagram.
Пеле выступал на профессиональном уровне с 1956 по 1977 годы в составе бразильского "Сантоса" и американского клуба "Нью-Йорк Космос". Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов.
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