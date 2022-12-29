Умер «Король футбола» Пеле ...

Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле скончался в возрасте 82 лет.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) умер в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

О смерти Пеле сообщила в соцсетях его дочь Кели Насименту.

"Мы стали теми, кто мы есть, благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром", - написала она в Instagram.

Пеле выступал на профессиональном уровне с 1956 по 1977 годы в составе бразильского "Сантоса" и американского клуба "Нью-Йорк Космос". Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов.