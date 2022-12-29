Майя Санду опровергла заявления своего директора спецслужбы ...

Выступая в эфире Общественного телеканала, Санду сообщила, что нет непосредственных рисков для безопасности и территориальной целостности Молдовы.

"Мы должны продолжать быть едиными, солидарными, чтобы не допустить дестабилизации страны, поскольку существуют поддерживаемые Российской Федерацией коррумпированные силы, которые хотят изменить европейский курс Республики Молдова. Мы должны осознавать эти риски и не позволять этим коррумпированным и чуждым нашим интересам силам втянуть Республику Молдова в войну. Мы должны проанализировать все сценарии, и у нас есть решения по всем сценариям, но на данный момент непосредственных угроз для Республики Молдова нет, благодаря мужеству украинской армии. Сегодня можно сказать, что опасность от нас дальше, чем полгода назад", - заявила Майя Санду в эфире Общественного телеканала "Moldova-1".

Двумя неделями ранее, глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ вышел со скандальным заявлением о том, что до апреля 2023 года Россия намерена дойти до Молдовы.

"Вопрос не в том, намерена ли Российская Федерация организовать выход к территории Республики Молдова, а когда это произойдет: будь то в начале года, в январе, феврале либо несколько позже, в марте-апреле.", - заявил чиновник телеканалу TVR Moldova.

Он уточнил, что согласно располагаемой его ведомством информации, Россия намерена "идти дальше".

"Целью является выход на приднестровский регион (из Украины – Ред.), который является территорией Республики Молдова, и тогда с уверенностью можем говорить, что да, они (Россия – Ред.) намерены дойти до сюда. Что будет дальше, какие у них будут намерения в отношении Кишинева, можем обсуждать, но риск реален и очень велик", - добавил глава СИБ Молдовы.

Сразу после этих заявлений, с опровержением выступили, сначала, глава МИД Румынии, а затем и президент Румынии, сообщив, что Румыния не располагает данными, о которых заявил глава молдавских спецслужб.