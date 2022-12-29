Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть Россию ...

Находящийся в изгнании бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт считает, что представителям еврейского сообщества в России следует покинуть страну, "пока это можно".

Об этом он заявил в интервью The Guardian, отметив, что евреям стоит уехать из России "прежде чем их сделают козлами отпущения за трудности, вызванные войной в Украине".

"Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, вы видели, как правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину", - сказал Пинхас Гольдшмидт.

Он считает, что в России наблюдается рост антисемитизма, "в то время как Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается". "Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уйти", — добавил он.

Гольдшмидт ушел в отставку со своего поста и покинул Россию в июле после отказа поддержать российское вторжение в Украину.

"На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это сделать. Я ушел в отставку, потому что оставаться главным раввином Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против диссидентов", — заявил Пинхас Гольдшмидт.

По подсчетам Гольдшмидта, с начала войны с Украиной от 25% до 30% оставшихся в России евреев уехали или планируют это сделать даже в условиях 4-кратного роста цен на авиабилеты в Тель-Авив.

Он сказал, что большая часть еврейской общины в Украине также уехала и теперь является беженцами в Германии, Австрии и Румынии.

В июле власти России закрыли российское отделение Еврейского агентства, некоммерческой организации, которая способствует иммиграции в Израиль.