Умер Папа Римский на покое ...

Почетный Папа Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет в своей резиденции в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae.

Как сообщила пресс-служба Святого Престола, Папа Бенедикт XVI умер утром в субботу в своей резиденции в монастыре Mater Ecclesiae, которую он избрал после того, как сложил с себя сан Папы в 2013 году.

Папа Бенедикт XVI стал первым действующим папой, ушедшим на покой по состоянию здоровья. Он проживал в монастыре последние десять лет.

Он установил рекорд долгожительства среди римских пап, пережив Льва XIII, который умер в возрасте 93 лет.