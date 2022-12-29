Госкомпания стала прокладкой для перевода европейских денег Газпрому ...

Глава АО "Молдовагаз" (дочерняя компания "Газпрома" – Ред.) Вадим Чебан сообщил, что компания "Энергоком" (100% уставного капитала принадлежат государству – Ред.) была наделена полномочиями на газовом рынке с целью обхода европейских санкций в отношении "Газпрома".

Об этом Чебан заявил в интервью изданию "Экономическое обозрение", подводя итоги деятельности возглавляемой им компании в 2022 году.

Чебан отметил, что наличие "Энергокома" позволяет правительству Молдовы принимать "оперативные меры в плане закупок газа и покрытия финансовых разрывов, чтобы мы могли вовремя оплачивать текущее потребление топлива".

"Надо понимать, что по многим причинам напрямую работать с нами правительство не может. Это связано и с санкционными моментами, и политизацией определенных вещей, и возможными имиджевыми потерями. Не все компании в Европе смогли бы работать напрямую с "Молдовагаз" с учетом того, что у нас основной акционер – "Газпром". Или те же деньги от ЕБРР на закупки газа правительство не могло предоставить непосредственно нам", - отметил глава дочерней компании "Газпрома" в Молдове Вадим Чебан.

Ранее уже сообщалось, что в конце октября "Энергоком" использовал первую часть кредита ЕБРР, выделенного Молдове для обеспечения энергетической безопасности посредством закупок газа на европейских биржах. Основным условием кредита являлось обязательство не закупать газ у "Газпрома" и его предприятий.

Главой компании "Энергоком" является некий Виктор Бынзарь, назначенный 6 июля 2022 года бывшим главой Агентства публичной собственности Еуженом Козонак, который ныне является советником премьер-министра.