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Правительство начало год с финансирования сепаратизма

Опубликовано : 03 январь 2023 г. 15:59 | Просмотров: 315 | Категория: Власть

На своем первом заседании в 2023 году Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации приняла решение о дальнейшем разрешении на деятельность основного бюджетообразующего предприятия непризнанного Приднестровья.

Согласно Решению Комиссии, которую возглавляет премьер-министр Наталья Гаврилица, находящемуся в Рыбнице Молдавскому металлургическому заводу продлены еще на месяц разрешения на утилизацию отходов, а также на выбросы.

Разрешения будут выданы, несмотря на то, что деятельность завода не соответствует экологическим нормам.

В Решении Комиссии даже отмечено, что эта мера предпринята "с целью обеспечения непрерывной деятельности ОАО "Молдавский металлургический завод"".

Коррупционные сделки по выдаче экологических разрешений, которые позволяют вести экспортные операции основному бюджетообразующему предприятию Приднестровья начались после договоренности между советником президента Майи Санду Дорином Речаном и лидером непризнанного региона Вадимом Красносельским от 28 апреля.

Ранее, деятельность находящегося в Рыбнице металлургического завода была приостановлена в связи с тем, что завод не соответствует экологическим требованиям, а Минэкологии не имеет возможности провести необходимую экспертизу.

 


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