Налоговая политика правительства привела к резкому росту цен на топливо
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Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило о резком повышении цен на автомобильное топливо.
На 4 января установлены следующие цены на автомобильное топливо: 1 л бензина (95) – 23,32 лея, 1 л дизтоплива - 23,64 лея.
Как сообщило Нацагентство по регулированию в энергетике, одним из факторов, повлиявшим нарост цен на топливо стало решение властей по увеличению акцизов, а также торговой маржи.
В частности, маржа на бензин и дизтопливо была увеличена с 2,62 леев до 2,91 леев за литр.
Увеличенный властями акциз составит в 2023 году 7719 леев за тонну бензина (было 7082 лея) и 3248 леев за тонну дизтоплива (было 2980 леев).
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