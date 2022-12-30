Налоговая политика правительства привела к резкому росту цен на топливо ...

Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило о резком повышении цен на автомобильное топливо.

На 4 января установлены следующие цены на автомобильное топливо: 1 л бензина (95) – 23,32 лея, 1 л дизтоплива - 23,64 лея.

Как сообщило Нацагентство по регулированию в энергетике, одним из факторов, повлиявшим нарост цен на топливо стало решение властей по увеличению акцизов, а также торговой маржи.

В частности, маржа на бензин и дизтопливо была увеличена с 2,62 леев до 2,91 леев за литр.

Увеличенный властями акциз составит в 2023 году 7719 леев за тонну бензина (было 7082 лея) и 3248 леев за тонну дизтоплива (было 2980 леев).