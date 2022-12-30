Власти Молдовы направили Газпрому половину гранта от Германии ...

Пока Германия заявляет об отказе поддерживать Россию оплатой за ее энергоносители, правительство Молдовы направило деньги правительства Германии на оплату услуг "Газпрома".

Как сообщил в соцсетях глава АО "Молдовагаз" (дочерняя компания "Газпрома" – Ред.) Вадим Чебан, в декабре компания выплатила "Газпрому" 47,64 млн долларов за ноябрьские поставки газа.

"Это стало возможным, в том числе, благодаря выплаченной Министерством труда и социальной защиты сумме компенсаций в размере около 363,46 млн. леев", - пишет Чебан.

Указанная чиновником "Газпрома" сумма составляет более 18 миллионов евро.

Известно, что правительство смогло выплачивать компенсации, в том числе, благодаря выделенному Германией гранту в размере 40 миллионов евро для поддержки социально уязвимых слоев населения. То есть, только в декабре "Газпрому",через ее дочернюю компаниюв Молдове, была направлена почти половина выделенного Германией гранта.



В начале 2023 года, правительство Германии объявило о резком снижении выплат "Газпрому" из-за вторжения России в Украину.

