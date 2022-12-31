Премьер-министр объявила об отставках в правительстве ...

В отставку подал министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь, а также двоюродная сестра президента Майи Санду.

Об отставках объявила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Спатарь сообщил, что его решение подать в отставку было принято "по личным причинам", назвав это решение "осознанным".

Уже объявлено, что его заменит некий Алексей Бузу, который возглавляет одну из провластных неправительственных организаций.

Также, Гаврилица сообщила, что "по собственному желанию" в отставку ушла и ее пресс-секретарь Анастасия Табурчану. Табурчану является двоюродной сестрой президентки Майи Санду. Несмотря на известную родственную связь, Санду отрицала наличие конфликта интересов в назначении Табурчану.

Примечательно, что в СМИ сообщается об усложнившихся отношениях между Майей Санду и Натальей Гаврилица.