МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09.01.2023  

Премьер-министр объявила об отставках в правительстве

04.01.2023  

Власти Молдовы направили Газпрому половину гранта от Германии

03.01.2023  

Налоговая политика правительства привела к резкому росту цен на топливо

03.01.2023  

Правительство начало год с финансирования сепаратизма

02.01.2023  

Госкомпания стала прокладкой для перевода европейских денег Газпрому

31.12.2022  

Умер Папа Римский на покое
все новости

Премьер-министр объявила об отставках в правительстве

Опубликовано : 09 январь 2023 г. 14:47 | Просмотров: 807 | Категория: Власть

В отставку подал министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь, а также двоюродная сестра президента Майи Санду.

Об отставках объявила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Спатарь сообщил, что его решение подать в отставку было принято "по личным причинам", назвав это решение "осознанным".

Уже объявлено, что его заменит некий Алексей Бузу, который возглавляет одну из провластных неправительственных организаций.

Также, Гаврилица сообщила, что "по собственному желанию" в отставку ушла и ее пресс-секретарь Анастасия Табурчану. Табурчану является двоюродной сестрой президентки Майи Санду. Несмотря на известную родственную связь, Санду отрицала наличие конфликта интересов в назначении Табурчану.

Примечательно, что в СМИ сообщается об усложнившихся отношениях между Майей Санду и Натальей Гаврилица.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
ВЛАСТЬ
Премьер-министр объявила об отставках в правительстве

Премьер-министр объявила об отставках в правительстве ...

Просмотров: 806
Власти Молдовы направили Газпрому половину гранта от Германии

Власти Молдовы направили Газпрому половину гранта от Германии ...

Просмотров: 1 298
Налоговая политика правительства привела к резкому росту цен на топливо

Налоговая политика правительства привела к резкому росту цен на топливо ...

Просмотров: 1 002
Правительство начало год с финансирования сепаратизма

Правительство начало год с финансирования сепаратизма ...

Просмотров: 1 018
Госкомпания стала прокладкой для перевода европейских денег Газпрому

Госкомпания стала прокладкой для перевода европейских денег Газпрому ...

Просмотров: 1 651
Майя Санду опровергла заявления своего директора спецслужбы

Майя Санду опровергла заявления своего директора спецслужбы ...

Просмотров: 1 807
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Власти Молдовы спровоцировали скандал с Израилем

Власти Молдовы спровоцировали скандал с Израилем

Просмотров: 4 638
Фиаско несостоявшейся партии Майи Санду – Чубашенко

Фиаско несостоявшейся партии Майи Санду – Чубашенко

Просмотров: 3 658
(ВИДЕО) Назначенцы Майи Санду спасают обвиненного в коррупции Генпрокурора

(ВИДЕО) Назначенцы Майи Санду спасают обвиненного в коррупции Генпрокурора

Просмотров: 3 530
Правительство отказывается от индексации пенсий

Правительство отказывается от индексации пенсий

Просмотров: 3 493
Газовая сделка с Приднестровьем состоялась после согласования с Румынией – Спыну

Газовая сделка с Приднестровьем состоялась после согласования с Румынией – Спыну

Просмотров: 3 205
Газовый монополист решил собрать с потребителей деньги обманом «в аванс»

Газовый монополист решил собрать с потребителей деньги обманом «в аванс»

Просмотров: 3 107
Российский газ больше не поступает за Днестр

Российский газ больше не поступает за Днестр

Просмотров: 2 963
Жителям Одесской область рекомендовано покинуть область на 2-3 месяца

Жителям Одесской область рекомендовано покинуть область на 2-3 месяца

Просмотров: 2 877
ВЛАСТЬ
Премьер-министр объявила об отставках в правительстве

Премьер-министр объявила об отставках в правительстве

04.01.2023  Власти Молдовы направили Газпрому половину гранта от Германии
03.01.2023  Налоговая политика правительства привела к резкому росту цен на топливо
03.01.2023  Правительство начало год с финансирования сепаратизма
ЛЮДИ
Близкая к Плахотнюку авиакомпания удерживает в Ереване более 200 молдаван

Близкая к Плахотнюку авиакомпания удерживает в Ереване более 200 молдаван

29.10.2022  Тариф на газ становится почти в два раза выше закупочной цены
27.10.2022  В Молдове нет пригодной для питья колодезной воды
27.10.2022  Психиатрическую больницу подожгли пациенты в знак протеста
БИЗНЕС
Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
20.04.2022  Электроэнергия может подорожать почти на 1 лей уже с мая
19.04.2022  Всемирный банк повторно понизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине
КРИМИНАЛ
Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета

Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета

02.11.2022  Финансист клана Плахотнюка был задержан на въезде в Молдову
26.10.2022  США ввели санкции в отношении спонсора Додона
26.10.2022  Посол США объяснил причины введения санкций в отношении Плахотнюка и Шора



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2023 (7)
Декабрь 2022 (68)
Ноябрь 2022 (58)
Октябрь 2022 (165)
Сентябрь 2022 (114)
Август 2022 (105)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker