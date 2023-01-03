Любитель элитных Мерседесов и роскоши готовится стать главой Прокуратуры ...

Прокуратуру по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) может возглавить оскандалившийся начальник Управления уголовного преследования НЦБК Евгений Рурак.

Рурак является одним из троих кандидатов на должность главы этой прокуратуры. Как и остальные двое кандидатов, каждый из которых не менее одиозен, Рурак подал свою кандидатуру в последний возможный для этого день – 10 января.

Рурак стал особенно известен после того, как был заснят садящимся за руль " Mercedes CLS coupe", цена которого превышает 100 тысяч евро.

После разразившегося скандала по поводу пристрастий Рурака к роскоши, он признал использование этого автомобиля, объяснив, что "одолжил" его у брата, пока его машина находится в сервисе.

Пытаясь оправдать факт очевидной коррупции, он обратился в прокуратуру, расценив предание гласности компрометирующих систему юстиции фактов, как "слежку", проведенную "с целью его запугивания".

Рурак, известен тем, что именно он является "связником" между руководством партии Майи Санду и Виорелом Морарем, одиозным прокурором периода правления Владимира Плахотнюка.

Весь послужной список чиновника Евгения Рурак демонстрирует, что работа в силовых ведомствах стала достаточно прибыльным бизнесом.

Согласно появившейся в соцсетях информации, Рурак владеет еще и квартирой в элитном жилом комплексе по ул. А.Бернардацци, 38. По разным оценкам, цена одного квадратного метра жилья в этом доме составляет не менее 1300 евро.

Также известна непосредственная связь Рурака с деятельностью строительной компании "Kirsan".

Агентство OMEGA уже сообщало, что для сокрытия происхождения и владения своей элитной собственности, Рурак использует своего брата Эрнеста Рурака.

Согласно придуманной Евгением Рураком "легенде", его брат является преуспевающим бизнесменом. Именно этот якобы факт является оправданием для работающего в НЦБК Евгения Рурака, раскатывавшего сначала на внезапно появившемся BMW, а затем и на Mercedes Coupe, которые неоднократно были демонстративно им припаркованы вблизи НЦБК. Даже в беседах с сослуживцами он никогда не скрывал факт владения этими машинами, а госномер GUR 010 переходил от одного автомобиля к другому.

Именно через брата, Рурак обзаводился и недвижимостью, цена которой недостижима для сотрудника спецслужбы, "живущего на одну зарплату".

Примечательно, что сам брат "борца с коррупцией" богатеет, работая обычным юрисконсультом нефункционирующего комплекса Arena Chișinău, являющегося вотчиной другого "решалы" в судах и прокуратуре времен Плахотнюка, Дорина Дамира.