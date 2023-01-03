Майя Санду получила жестокий удар от своей же кузины - Чубашенко ...

Трудно представить себе более жестокий удар по главе государства, чем тот, что нанесла ей ее же кузина, решившая уйти в отставку и уехать за рубеж.

Об этом написал известный публицист Дмитрий Чубашенко, комментируя решение двоюродной сестры Майи Санду – Анастасии Табурчану уйти в отставку с должности пресс-секретаря премьер-министра, уехав жить за рубеж.

Удар кузины

Двоюродная сестра президентки Майи «Плацынды» Санду, возглавлявшая пресс-службу правительства, объявила о том, что покидает свой пост и уезжает жить за границу к мужу.

Трудно представить себе более жестокий удар по главе государства и де-факто лидерке правящей партии PAS чем тот, что нанесла ей ее кузина.

Можно сколько угодно разглагольствовать о светлом европейском будущем, реформе юстиции, борьбе с коррупцией, войне на Украине и злом Путине, но когда даже твоя двоюродная сестра, которой поручили такую важную миссию, как отбеливание твоего правительства, не хочет больше заниматься этим неблагодарным делом - это фиаско.

Фиаско тем более полное, что кузина вообще не хочет дальше жить в стране, которой руководит Санду, и уезжает за границу к мужу-гастарбайтеру. Возможно, там она продолжит активно участвовать в жизни молдавской диаспоры и на очередных выборах будет агитировать за свою двоюродную сестру (если та тоже не вернется в Вашингтон в офис Всемирного банка). Но надо быть совсем уж зомбированным членом секты свидетелей Санду, чтобы и дальше верить во все эти сказки про «хороших людей» и их «хорошие времена».