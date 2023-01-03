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(DOC) Дочерняя компания Газпрома засекретила данные о спонсорстве

Опубликовано : 12 январь 2023 г. 19:23 | Просмотров: 601 | Категория: Власть

Пользуясь благосклонностью со стороны Правительства, АО "Молдовагаз" окончательно отказала в доступе к информации, носящей общественный интерес.

На официальный запрос Агентства OMEGA о предоставлении информации о выделении спонсорской помощи предприятиями группы компаний Moldovagaz (дочерняя компания "Газпрома"- Ред.) за период 2020 – 2022 гг., руководство компании сообщило, что эта информация "не является официальной информацией и не может быть предоставлена".

Запрос в компанию был направлен после того, как 27 июля 2021 года глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил в эфире телеканала NTS, что возглавляемая им компания материально поддерживает органы власти Гагаузии и целый ряд общественных организаций региона.

"У нас достаточно серьезный бюджет по всем предприятиям в части спонсорства определенной деятельности, касающейся благотворительности. Этим, мы занимаемся, помогаем в том числе и Исполкому  [Гагаузии], помогаем в том чисел и примариям [Гагаузии]. Помогаем, в  том числе, и общественным организациям", - отметил Чебан в эфире телеканала NTS.

Чебан, который до того, как возглавить АО «Молдовагаз», работал в руководстве того самого Исполкома Гагаузии, а по некоторой информации рассматривается в качестве кандидата на должность Башкана Гагаузии, не уточнил о каких суммах и конкретных организациях идет речь, а также о законности подобной деятельности в условиях убыточности компании.

С 2015 года, показатели деятельности АО "Молдовагаз" демонстрируют не просто убыточность, а несостоятельность предприятия. В суд уже подано заявление о ликвидации АО "Молдовагаз", согласно императивным требованиям Закона об акционерных обществах. Перове судебное заседание по этому требованию состоится 16 марта.

Примечательно, что все доходы АО «Молдовагаз» формируются за счет оплаты газа потребителями Молдовы.  Согласно вынесенному в конце 2022 года судебному решению, АО "Молдовагаз" обязано предоставлять всю информацию, имеющую общественный интерес.

 


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