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Партия Майи Санду просит бюджетников смириться с ростом зарплат для министров

Опубликовано : 13 январь 2023 г. 10:56 | Просмотров: 719 | Категория: Власть

Один из лидеров правящей партии PAS, глава парламентской комиссии по защите, здоровью и семье Дан Перчун считает, что социально незащищенные слои населения должны потерпеть и понять необходимость увеличения доходов чиновников высшего ранга.

Об этом Перчун заявил в эфире провластного телеканала JurnalTV, подчеркнув, что власти дожлны вести разъяснительную работу среди населения, убеждая его в том, что от роста зарплат министров зависит улучшение благосостояния народа.

"Я могу очень легко понять воспитательницу [детского сада], которая получает 4 тысячи леев, и когда она слышит о росте зарплаты министра на 9 тыс. леев, достигнув 1000 евро. Возможно, она (воспитательница – Ред.) будет иметь ощущение несправедливости, и это понятно. Потому что, она считает каждую бэнуцу, а подобные новости злят ее. Но мы должны разъяснять, чтобы понять, что сегодня заслуживаются инвестиции в группу людей, принимающих критические решения во имя процветания этой страны. Если хотим иметь профессионалов и неподкупных людей [во власти] , чтобы суметь принести больше денег в Республику Молдова и лучше их потратить", - отметил Перчун.

Доходы министров, а также сотрудников центрального аппарата правительства были увеличены с 1 января.

Перчун является вице-председателем фракции PAS, а также вице-председателем партии PAS, контролируемой президенткой Майей Санду.


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