Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины
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В субботу Россия выпустила 38 ракет по украинским городам, а также объектам энергетической инфраструктуры.
Наибольшее количество жертв зафиксировано в городе Днепр, где ракета попала в многоэтажку.
В уничтоженном подъезде многоэтажки могли находиться до 200 человек, включая детей.
Украинские власти уже подтвердили гибель 12 человек. Более 60 человек ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что работы, вероятно, продлятся всю ночь.
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