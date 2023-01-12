Скончался всемирно известный Мимино
|
Советский и грузинский актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе скончался в Тбилиси 15 января на 85-м году жизни.
Известно, что актер в последнее время болел.
За свою карьеру он сыграл десятки ролей в советском и грузинском кино. Одна из наиболее известных ролей Кикабидзе - Валико Мизандари в фильме Георгия Данелии "Мимино". Он также известен по ролям в фильмах "Не горюй!", "Мелодии Верийского квартала", "ТАСС уполномочен заявить...".
Всего в фильмографии Кикабидзе более 20 картин.
В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за оккупации Россией Южной Осетии, после этого он не выступал в России.
Сообщить о ошибке |
Похожие новости
ЛЮДИ
Скончался всемирно известный Мимино ...Просмотров: 255
Тариф на газ становится почти в два раза выше закупочной цены ...Просмотров: 5 158
В Молдове нет пригодной для питья колодезной воды ...Просмотров: 3 481
Психиатрическую больницу подожгли пациенты в знак протеста ...Просмотров: 3 659
Самолет AirMoldova кружит над Кишиневом, сжигая топливо ...Просмотров: 7 057
МИР
Скончался всемирно известный Мимино ...Просмотров: 250
Умер Папа Римский на покое ...Просмотров: 1 644
Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть Россию ...Просмотров: 1 794
Умер «Король футбола» Пеле ...Просмотров: 1 583
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ