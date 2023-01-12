Скончался всемирно известный Мимино ...

Советский и грузинский актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе скончался в Тбилиси 15 января на 85-м году жизни.

Известно, что актер в последнее время болел.

За свою карьеру он сыграл десятки ролей в советском и грузинском кино. Одна из наиболее известных ролей Кикабидзе - Валико Мизандари в фильме Георгия Данелии "Мимино". Он также известен по ролям в фильмах "Не горюй!", "Мелодии Верийского квартала", "ТАСС уполномочен заявить...".

Всего в фильмографии Кикабидзе более 20 картин.

В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за оккупации Россией Южной Осетии, после этого он не выступал в России.