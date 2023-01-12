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Вице-премьер объяснил Майе Санду причину отъезда ее кузины в эммиграцию – Чубашенко

Опубликовано : 15 январь 2023 г. 20:54 | Просмотров: 920 | Категория: Аналитика сети

Глава МИДЕИ, вице-премьер Нику Попеску просто убил главную мечту сторонников президентской партии PAS.

Об этом написал известный публицист Дмитрий Чубашенко, отметив, что президентка Майя Санду получила второй удар от вице-премьера Попеску. Первый удар президентке сделал ее же кузина Анастасия Табурчану, несколькими днями ранее уйдя в отставку с должности пресс-секретаря премьер-министра, уехав за рубеж.

Удар главы МИДЕИ

Вслед за ударом от родной кузины, которая объявила о том, что покидает должность главы пресс-службы правительства и уезжает жить к мужу-гастарбайтеру за границу, президентка Майя «Плацында» Санду получили и второй удар — от вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Демарш кузины означает, что даже ближайшие родственники Санду не верят, что при ней в Молдове станет лучше, и что лучше из такой страны уехать. Попеску только подтвердил отсутствие перспективы для нормальной жизни в Молдове.

Глава МИДЕИ заявил, что процесс вступления Молдовы в Европейский Союз может занять 20-30 лет,— о том, что Молдову быстро примут в ЕС, оттуда потечет халява, и жизнь в Молдове станет, как молочная река в кисельных берегах — благополучная, приятная и беззаботная. Попеску выступил в роли киллера этой евромечты, фактически объявив ее миражом.

Через 20-30 лет самой Санду будет уже за 70, а то и за 80. Даже самые упертые члены секты свидетелей Санду не выдержат такого длительного перехода к евроинтеграции. Им ведь обещали, что при евроинтеграции жизнь станет лучше, но пока молдаване становятся все более бедными и бесправными, вынуждены терпеть правовой беспредел скатывающегося в диктатуру проевропейского режима и морально готовиться к тому, что их тоже втянут в региональную войну.

Одновременно с Попеску заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс объявил, что Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории идет война и находятся российские войска. Пока членом ЕС не станет Украина, им не станет и Молдова, потому что в процессе евроинтеграции Молдова идет прицепом к Украине.

Что касается лично Попеску, то ему плевать на то, что происходит в Молдове. Это иностранец, который давно в Молдове не живет, чиновник Европейской комиссии, проживающий в Париже, Брюсселе и Лондоне, имеющий в ЕС недвижимость, банковские кредиты на 20 лет вперед и вклады в частных пенсионных фондах. Лично он со своей семьей давно евроинтегрировался, и даже сейчас, когда его брюссельские работодатели послали его поработать в Кишинев в качестве главы МИДЕИ, он все равно проводит большую часть времени за рубежом. Само это ведомство давно превращено в антимолдавский гадюшник, сотрудники которого живут в каком-то своем мирке, совершенно оторванном от жизни большинства граждан, которых они взялись евроинтегрировать.

Да, это была плохая неделя для Санду: сначала она получила удар от кузины, а потом и от главы МИДЕИ. Первая объявила об эмиграции, а второй объяснил, почему она это сделала.


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