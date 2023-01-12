Бывший советник Путина рассказал о планах вторжения России в Молдову ...

Экс-советник президента России Андрей Илларионов считает, что Россия планирует вторжение Молдовы, как часть плана по окружению Украины.

Об этом Илларионов заявил в видеоблоге украинского журналиста Александра Шелеста.

По его мнению, уже с 15 января стоит ожидать изменения действий России в войне с Украиной, а новое масштабное наступление охватит всю Украину.

Илларионов отметил, что решение о "большой войне" было объявлено Владимиром Путиным еще 15 декабря на одном из совещаний.

Касательно Молдовы, Андрей Илларионов сообщил, что действия российских войск будет контролировать генерал-полковника Ким. Возглавляемая им группировка может провести крупную десантную операцию и десантироваться в Буджаке, западнее Одессы.

По мнению Илларионова, удар будет нанесен именно в этом районе в связи с тем, что в этом регионе проживает наименее проукраинское население; там небольшое количество крупных населенных пунктов; захват региона открывает путь на молдавскую Гагаузию.

"Марш через буджакские степи привел бы экспедиционную группировку российских войск в Гагаузию, в которой исключительно высок уровень пророссийских, прокремлевских и пропутинских настроений", - заявил Илларионов, добавив, что далее марш может проследовать к южным границам Приднестровья.

Далее, по его мнению, не исключено, что эти войска пойдут до Кишинева с целью "изменить политический режим в Молдове". Цель этого – полностью исключить Молдову в качестве транзитной территории, через которую могла бы поставляться военная техника из европейских стран в Украину.

Бывший советник Путина посоветовал быть "предельно внимательным", начиная с 15 января, отметив, что группа военных кораблей уже вышла из военной базы в Новороссийске.