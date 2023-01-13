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Заместителем генпрокурора станет участник организованной преступной группировки

Опубликовано : 16 январь 2023 г. 20:45 | Просмотров: 844 | Категория: Top News / Власть

Игорь Демчучин, обвиненный в участии в организованной преступной группировке, специализирующейся на возбуждении заказных уголовных дел на противников олигарха Владимира Плахотнюка, будет утвержден в должности зам. Генерального прокурора Молдовы.

Решение Высшего совета прокуроров об утверждении кандидатуры Демчучина в должности было направлено врио Генерального прокурора Иону Мунтяну.

Вторым заместителем Генпрокурора будет Алена Нестерова.

Имя Демчучина в контексте его причастности к ОПГ, промышлявшей на возбуждении заказных уголовных дел было озвучено в июне 2017 года лидером "Нашей партии", мэром Бельц Ренато Усатым в документальном фильме «Молдова – территория беззакония».

Согласно представленным в фильме документальным свидетельствам, в организованную преступную группировку входили Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен, его заместитель Игорь Сербинов, прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, прокурор по борьбе с организованной преступностью Виталий Бусуйок, прокурор Игорь Демчучин, директор СИБ Михай Балан, глава полиции Георгий Кавкалюк.

Указанные чиновники возбуждали уголовные преследования за десятки и сотни тысяч долларов. Кроме того, в сферу их услуг входила официальная переписка с Интерполом и другими международными структурами с целью прекращения международного преследования в отношении «черного банкира» Германа Горбунцова. Кроме того, также за взятки правоохранители возбуждали целый ряд уголовных дел в отношении Ренато Усатого, с целью выгораживания Горбунцова и прекращения его международного преследования.

Прокуроры и полицейские также координировали свои действия с преступниками, предоставляя им строго конфиденциальные документы Интерпола и служебной переписки с правоохранительными структурами других стран.

Из переписки координаторов этой преступной схемы – двоих российских предпринимателей следует, что всей этой схеме покровительствовал олигарх и тогдашний лидер правящей тогда в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк.

Несмотря на широкий резонанс вследствие предания гласности переписки, подтверждающей причастность руководства Генеральной прокуратуры к преступным действиям, ни тогда, ни после бегства Плахотнюка из Молдовы, ведомство никак не отреагировало.


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