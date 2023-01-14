Об этом написал известный публицист Дмитрий Чубашенко в своей статье.

В Давосе Санду упустила шанс продвинуть молдавскую плацынду

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президентка Майя «Плацында» Санду ограничилась набором сказанных прозой банальностей вроде «Молдова может сохранить демократию только в ЕС», «Мы должны остановить Россию» и «ЕС нужна стабильная и процветающая Молдова».

Между тем, Санду упустила уникальный шанс по-настоящему продвинуть Молдову в мире. Вместо того, чтобы повторять то, что в Давосе и без нее говорят все кому не лень, она могла бы ознакомить участников ВЭФ со своей экономический теорией маленькой плацынды: «Бюджет — как плацында, если плацында маленькая, денег на всех не хватает...». Можно не сомневаться, что такая презентация вызвала бы в Давосе настоящий фурор. Молдавская плацында сразу стала бы в один ряд с такими мейнстримными для Давоса вещами, как безусловный базовый доход, зеленый переход, диджитализация и гендерная повестка.

Увы, Санду не захотела продвинуть в мире молдавскую плацынду, как когда-то итальянские эмигранты в Америке сделали знаменитой на весь мир лепешку итальянских пастухов — пиццу.

P.S. Что же до призыва Санду «остановить Россию», то как клич к коллективному Западу это годится, но в качестве личных целей Санду могла бы начать с чего-то более приземленного — например, попытаться остановить свою кузину от отъезда в эмиграцию.