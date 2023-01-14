МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера, 19:53  

Плацынде Майи Санду не повезло на форуме в Давосе

16.01.2023  

Заместителем генпрокурора станет участник организованной преступной группировки (TOP)

15.01.2023  

Бывший советник Путина рассказал о планах вторжения России в Молдову

15.01.2023  

Вице-премьер объяснил Майе Санду причину отъезда ее кузины в эммиграцию – Чубашенко

15.01.2023  

Скончался всемирно известный Мимино

14.01.2023  

Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины
все новости

Плацынде Майи Санду не повезло на форуме в Давосе

Опубликовано : 18 январь 2023 г. 19:53 | Просмотров: 1 303 | Категория: Аналитика сети

Президентка Молдовы Майя Санду упустила возможность ознакомить Всемирный экономический форум в Давосе со своей экономический теорией маленькой плацынды.

Об этом написал известный публицист Дмитрий Чубашенко в своей статье.

В Давосе Санду упустила шанс продвинуть молдавскую плацынду

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президентка Майя «Плацында» Санду ограничилась набором сказанных прозой банальностей вроде «Молдова может сохранить демократию только в ЕС», «Мы должны остановить Россию» и «ЕС нужна стабильная и процветающая Молдова».

Между тем, Санду упустила уникальный шанс по-настоящему продвинуть Молдову в мире. Вместо того, чтобы повторять то, что в Давосе и без нее говорят все кому не лень, она могла бы ознакомить участников ВЭФ со своей экономический теорией маленькой плацынды: «Бюджет — как плацында, если плацында маленькая, денег на всех не хватает...». Можно не сомневаться, что такая презентация вызвала бы в Давосе настоящий фурор. Молдавская плацында сразу стала бы в один ряд с такими мейнстримными для Давоса вещами, как безусловный базовый доход, зеленый переход, диджитализация и гендерная повестка.

Увы, Санду не захотела продвинуть в мире молдавскую плацынду, как когда-то итальянские эмигранты в Америке сделали знаменитой на весь мир лепешку итальянских пастухов — пиццу.

P.S. Что же до призыва Санду «остановить Россию», то как клич к коллективному Западу это годится, но в качестве личных целей Санду могла бы начать с чего-то более приземленного — например, попытаться остановить свою кузину от отъезда в эмиграцию.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
Плацынде Майи Санду не повезло на форуме в Давосе

Плацынде Майи Санду не повезло на форуме в Давосе ...

Просмотров: 1 321
Вице-премьер объяснил Майе Санду причину отъезда ее кузины в эммиграцию – Чубашенко

Вице-премьер объяснил Майе Санду причину отъезда ее кузины в эммиграцию – Чубашенко ...

Просмотров: 2 041
Майя Санду получила жестокий удар от своей же кузины - Чубашенко

Майя Санду получила жестокий удар от своей же кузины - Чубашенко ...

Просмотров: 1 698
Санду может поддержать Чебана на выборах в Кишиневе – Чубашенко

Санду может поддержать Чебана на выборах в Кишиневе – Чубашенко ...

Просмотров: 2 309
Молдавскую спецслужбу возглавил агент под псевдонимом Балабол

Молдавскую спецслужбу возглавил агент под псевдонимом Балабол ...

Просмотров: 2 843
Санду стала молдавским аналогом голливудского терминатора – Чубашенко

Санду стала молдавским аналогом голливудского терминатора – Чубашенко ...

Просмотров: 2 316
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Власти Молдовы спровоцировали скандал с Израилем

Власти Молдовы спровоцировали скандал с Израилем

Просмотров: 5 022
Фиаско несостоявшейся партии Майи Санду – Чубашенко

Фиаско несостоявшейся партии Майи Санду – Чубашенко

Просмотров: 4 003
(ВИДЕО) Назначенцы Майи Санду спасают обвиненного в коррупции Генпрокурора

(ВИДЕО) Назначенцы Майи Санду спасают обвиненного в коррупции Генпрокурора

Просмотров: 3 877
Правительство отказывается от индексации пенсий

Правительство отказывается от индексации пенсий

Просмотров: 3 849
Газовая сделка с Приднестровьем состоялась после согласования с Румынией – Спыну

Газовая сделка с Приднестровьем состоялась после согласования с Румынией – Спыну

Просмотров: 3 535
Газовый монополист решил собрать с потребителей деньги обманом «в аванс»

Газовый монополист решил собрать с потребителей деньги обманом «в аванс»

Просмотров: 3 445
Российский газ больше не поступает за Днестр

Российский газ больше не поступает за Днестр

Просмотров: 3 297
Жителям Одесской область рекомендовано покинуть область на 2-3 месяца

Жителям Одесской область рекомендовано покинуть область на 2-3 месяца

Просмотров: 3 222
ВЛАСТЬ
Заместителем генпрокурора станет участник организованной преступной группировки

Заместителем генпрокурора станет участник организованной преступной группировки

13.01.2023  Партия Майи Санду просит бюджетников смириться с ростом зарплат для министров
12.01.2023  (DOC) Дочерняя компания Газпрома засекретила данные о спонсорстве
11.01.2023  Любитель элитных Мерседесов и роскоши готовится стать главой Прокуратуры
ЛЮДИ
Скончался всемирно известный Мимино

Скончался всемирно известный Мимино

17.12.2022  Близкая к Плахотнюку авиакомпания удерживает в Ереване более 200 молдаван
29.10.2022  Тариф на газ становится почти в два раза выше закупочной цены
27.10.2022  В Молдове нет пригодной для питья колодезной воды
БИЗНЕС
Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
20.04.2022  Электроэнергия может подорожать почти на 1 лей уже с мая
19.04.2022  Всемирный банк повторно понизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине
КРИМИНАЛ
Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета

Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета

02.11.2022  Финансист клана Плахотнюка был задержан на въезде в Молдову
26.10.2022  США ввели санкции в отношении спонсора Додона
26.10.2022  Посол США объяснил причины введения санкций в отношении Плахотнюка и Шора



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2023 (18)
Декабрь 2022 (68)
Ноябрь 2022 (58)
Октябрь 2022 (165)
Сентябрь 2022 (114)
Август 2022 (105)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker